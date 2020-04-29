美新冠病亡人數超過越戰 各界仍盼生活回歸正常

在美國周一新冠確診數突破百萬後，周二 (4月29日) 美國的新冠疫情再創一項紀錄。美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，美國目前的累計病亡人數已達到59225，超越當年越戰的美國傷亡人數。根據美國國家檔案和記錄管理局的統計，當年有58220美國人在越戰中喪命。

根據目前美國各地的新冠疫情分布，全國約有三分之一的病亡案例出現在紐約州，而其餘幾個病亡數較高的州分別是新澤西州丶麻州丶加州與賓州。然而，部分的州已開始逐步解除封鎖，但專家也警告，太快解除封鎖可能導致疫情再次升高。

美國考慮上機進行新冠檢測

同一天，美國總統特朗普在例行記者會上表示，美國在考慮針對從新冠疫情嚴重地區飛來的旅客，進行機上病毒檢測。他說，美國政府正與各家航空公司擬定計畫，很可能在不久的將來便會實行。

特朗普說，巴西是其中一個他考慮登機檢測病毒的國家。此前，來自中國的旅客在美國機場落地後，都必須接受病毒檢測。不過根據路透社報導，只有部分旅客在檢測後被要求進行隔離。特朗普強調：「我對中國跟歐洲都實行了類似的措施，而這些工作得耗費非常多的資源。像佛羅裡達州這樣與南美洲有密切往來的地區，要實行這樣的措施會耗費很多資源。」

美國何時回歸正常？

過去一周，許多美國人民心中的疑問都是生活到底何時回歸正常。隨著不少州開始逐步解封，許多美國人都期盼他們可以逐漸回到以往的生活步調。然而，根據一些州所推出的解封計畫，完全回歸到以往的生活模式可能還需要很長一段時間。

除了白宮專家表示，保持社交距離的措施將持續整個夏天外，美國路易斯安那州的州長也說在疫苗問世前，該州將繼續維持一種不同於以往的生活模式，而這可能延續至明年。紐約州州長古默 (Andrew Cuomo) 則説：「美國已無法回到昔日的生活模式。」

美國喬治亞州是目前全國最大膽推動解封的州。該州的理發店與健身房都將在周五重新營業，而下周一，喬治亞州境內也將開放電影院與讓人民到餐廳內用餐。然而，專家卻警告，如果喬治亞州沒有讓人民廣泛接受病毒檢測的話，該州的疫情恐再次升高。

在北方的阿拉斯加州，餐廳要求所有的顧客留下姓名及電話，方便他們在必須追蹤可能染病的人時，可以迅速聯系到這些顧客。美國疾管局正在制定的解封守則，則是很明顯的顯示「回歸正常」恐怕不在現行的計畫中。目前的執行草案中，疾管局不建議公司讓員工在會議室內開會，也不建議學童進行戶外教學。另外，學童必須在教室內用餐，而教堂禮拜時，人與人之間要保持1.8公尺的距離。

加拿大英屬哥倫比亞大學的心理學教授泰勒 (Steven Taylor) 向美聯社表示，當美國人看到其他人在互相擁抱丶握手與搭乘擁擠的電梯後仍保持健康後，才會慢慢的開始相信生活逐漸回歸正常。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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