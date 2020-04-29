疫情未減先解封 俄羅斯巴西如臨大敵

俄羅斯總統普京周二(4月28日)警告，俄羅斯還沒有達到新冠病毒感染的高峰期，但他說，分階段解封措施可能會在兩周內開始實施。

由於病例數量每天以數千人的速度上升，普京將全國停工時間延長至5月11日，並告訴官員們計劃在這之後逐步解除隔離措施。

他說:「我們已經設法減緩疫情蔓延......每天新發現的疫情病例數量已經穩定下來......但這不應該讓我們感到放心。情況仍然非常艱難。協助我們審視防疫計劃和措施的專家和科學家說，疫情還沒有達到高峰。」

他命令各地區政府從5月12日開始，「根據全國各地區的流行病學情況」，制定出分階段解封計劃。他也要求官員制定新的 一攬子緊急措施，以支持經濟。

普京表示，這個月，俄羅斯生產了800多台呼吸機和850萬個口罩，到本月底，每天將為醫護人員提供10萬套防護服。但他說:「與我們現在的需求相比，還是太少了」。他也下令每天擴大生產規模。

他提到俄羅斯病毒檢測規模已擴大到目前每天約15萬次的水平。

截至周二，俄羅斯有6400例新的新冠病毒確診病例，總數達到93558例。不過與其他國家相比，記錄在案的病亡人數仍然較低，截至周二，病亡人數為867人。

普京在4月初宣布全國停工一個月，鼓勵俄羅斯人待在家裡防止病毒傳播。個別地區隨後也采取了各種隔離措施，其中疫情重災區莫斯科的封鎖措施尤為嚴格。

巴西是受新冠病毒大流行影響最嚴重的南美國家。巴西衛生部周二宣布，巴西已有5千個病亡案例，有474人是在過去一天內死亡。總確診人數則來到71886人。

專家們認為，由於缺乏檢測，巴西全國2.1億人口中，可能還有大量未發現病例，總數可能比現在的數字高出12到15倍。

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巴西原住民協會（Articulation of Indigenous Peoples of Brazil）數據顯示，弱勢的原住民社區死亡人數在周一增加了15人，在過去5天內增加了50%。

聖保羅州是受災最嚴重的區域，有三分之一的病例都來自這裡。但官方計劃從5月11日開始逐步恢復經濟活動。

東南部的裡約熱內盧州和米納斯吉拉斯州正在准備采取類似措施，而巴西利亞聯邦區和南部的聖卡塔琳娜州已經恢復了某些活動。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社)

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