快訊

五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

疫情未減先解封 俄羅斯巴西如臨大敵

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲提供
圖／德國之聲提供

俄羅斯總統普京周二(4月28日)警告，俄羅斯還沒有達到新冠病毒感染的高峰期，但他說，分階段解封措施可能會在兩周內開始實施。

由於病例數量每天以數千人的速度上升，普京將全國停工時間延長至5月11日，並告訴官員們計劃在這之後逐步解除隔離措施。

他說:「我們已經設法減緩疫情蔓延......每天新發現的疫情病例數量已經穩定下來......但這不應該讓我們感到放心。情況仍然非常艱難。協助我們審視防疫計劃和措施的專家和科學家說，疫情還沒有達到高峰。」

他命令各地區政府從5月12日開始，「根據全國各地區的流行病學情況」，制定出分階段解封計劃。他也要求官員制定新的 一攬子緊急措施，以支持經濟。

普京表示，這個月，俄羅斯生產了800多台呼吸機和850萬個口罩，到本月底，每天將為醫護人員提供10萬套防護服。但他說:「與我們現在的需求相比，還是太少了」。他也下令每天擴大生產規模。

他提到俄羅斯病毒檢測規模已擴大到目前每天約15萬次的水平。

截至周二，俄羅斯有6400例新的新冠病毒確診病例，總數達到93558例。不過與其他國家相比，記錄在案的病亡人數仍然較低，截至周二，病亡人數為867人。

普京在4月初宣布全國停工一個月，鼓勵俄羅斯人待在家裡防止病毒傳播。個別地區隨後也采取了各種隔離措施，其中疫情重災區莫斯科的封鎖措施尤為嚴格。

南美疫情最嚴重國家:巴西

巴西是受新冠病毒大流行影響最嚴重的南美國家。巴西衛生部周二宣布，巴西已有5千個病亡案例，有474人是在過去一天內死亡。總確診人數則來到71886人。

專家們認為，由於缺乏檢測，巴西全國2.1億人口中，可能還有大量未發現病例，總數可能比現在的數字高出12到15倍。

延伸閱讀:防疫意見相左 巴西總統辭退衛生部長

巴西原住民協會（Articulation of Indigenous Peoples of Brazil）數據顯示，弱勢的原住民社區死亡人數在周一增加了15人，在過去5天內增加了50%。

聖保羅州是受災最嚴重的區域，有三分之一的病例都來自這裡。但官方計劃從5月11日開始逐步恢復經濟活動。

東南部的裡約熱內盧州和米納斯吉拉斯州正在准備采取類似措施，而巴西利亞聯邦區和南部的聖卡塔琳娜州已經恢復了某些活動。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 俄羅斯 巴西

相關新聞

日本公布13症狀 供新冠肺炎輕症患者自我檢查是否轉重症

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數持續增加，日本政府為讓輕症患者掌握自己病況，公布13項重症化前兆...

抗體檢測結果顯示新冠肺炎死亡率低 但仍比流感高得多

華盛頓郵報報導，美國已有越來越多的抗體檢測結果出爐，這些結果支持傳染病專家的共識，亦即儘管新冠肺炎的死亡率不高，仍比流感...

美國逾5.8萬人死於新冠肺炎 超過越戰陣亡人數

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天的追蹤數據顯示，美國死於2019冠狀病毒疾病...

巴西新冠肺炎死亡逾5千例 總數首度超越中國

巴西新冠肺炎疫情持續蔓延，衛生部公布最新報告，過去24小時新增5385例確診、474例死亡，累計7萬1886例確診、50...

陳時中登日本大報「為台防疫成功關鍵」 日媒點名下屆台北市長人選

衛生福利部長陳時中的「鐵人大臣」（鋼鐵部長）稱號早已流傳到日本，不僅登上日本大報版面，與行政院政務委員唐鳳並列為「台灣防疫成功關鍵」，甚至被政治嗅覺敏銳的日媒點名為下屆台北市長的有力人選。

新冠肺炎和高齡化有關？疫情反映的當代問題

卡爾・克勞斯的名言：「每個時代皆得其應得之病。」（every age gets the diseases it deserves.）或許我們可以從另一個角度來看待這句話，許多醫學史研究都指出，重大疫病往往會凸顯出原本隱而不顯的結構狀態與問題，

圖表看疫情／美國確診數超過100萬 義大利逾20萬人染疫

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數達311萬餘人，超過21.6萬人喪命，致死率約6.9%。

美第2艘染疫軍艦紀德號 進聖地牙哥港口消毒隔離

驗出47起武漢肺炎病例的美國海軍驅逐艦「紀德號」（USS Kidd）今天駛進聖地牙哥港口進行清潔消毒，為美國第2艘執勤活...

疫情未減先解封 俄羅斯巴西如臨大敵

俄羅斯總統普京周二(4月28日)警告，俄羅斯還沒有達到新冠病毒感染的高峰期，但他說，分階段解封措施可能會在兩周內開始實施。 由於病例數量每天以數千人的速度上升，普京將全國停工時間延長至5月11日

日本28日單日新增282例病例 死亡19例

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，昨天新增282例確診病例分布29個都道府縣，其中東京都單日新增...

美新冠病亡人數超過越戰 各界仍盼生活回歸正常

在美國周一新冠確診數突破百萬後，周二 (4月29日) 美國的新冠疫情再創一項紀錄。美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，美國目前的累計病亡人數已達到59225，超越當年越戰的美國傷亡人數。根據美國國家檔案和記錄管理局的統計，當年有58220美國人在越戰中喪命。

摩洛哥監獄爆300多例確診 當局：情況已獲控制

摩洛哥監獄管理局今天表示，對全國73座監獄的囚犯和獄卒進行採檢後，發現3座監獄共出現300多起2019冠狀病毒疾病（CO...

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診數超過100萬 義大利逾20萬人染疫

12萬人捐百萬口罩！名單驚見「捐0片」 內行人曝真相

敦睦海軍下船找女友、奔摩鐵「0人感染」 網問：都戴口罩純聊天？

部長署長互槓犯天條 蘇貞昌520後會換掉蔡英文愛將嗎？

120天沒有休假 指揮中心團隊鐵人團隊紅到國外

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水，與遲到了一個月的口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。