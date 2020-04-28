「抗疫戰勝利」 紐西蘭宣布部分解封 允許外帶食物

疫情趨緩，西班牙、義大利和法國將在5月解封，紐西蘭總理阿爾登27日表示，紐西蘭在遏止新冠病毒擴散上，「沒有全面性、未偵測到的社區感染。我們已贏得這場戰役」，並宣布國家開始分階段解除封鎖。

當地最高第四等級限制措施實施近五周後，27日稍晚將等級降為三。這意味原本僅基本必要服務能運作，如今部分企業、食物外帶和學校都將重新開張。此外，民眾本周起也可出外釣魚、衝浪、狩獵和登高，但必須遵守特別規定。

中央社引述法新社報導，許多商家、國會和法院於周末期間，已開始準備在遵循社交距離的前提下重啟業務。一些餐館宣布避免人際接觸的送餐計畫，零售商店在線上展示可送貨到府的最新商品，辦公大樓則在電梯間和公共區域貼出有關社交距離的公告。

紐西蘭針對500萬名居民實施的封鎖措施是全球最嚴格的國家之一，阿爾登於3月26日宣布關閉辦公室、學校、酒吧和餐廳，外帶和外送也在禁令範圍內；海灘、濱水區和遊樂場所同樣暫停營業，民眾除了在家附近散步，就只能宅在家。

現在雖然逐步解除封鎖，但阿爾登強調，還不確定何時才能消除所有感染回歸正常生活。目前紐西蘭仍禁止公共聚會，並要求民眾留在自己的「生活圈」內。

智利無視世衛 將頒「康復」證書

此外，雖然世界衛生組織（WHO）表示，目前「沒有證據」證明已康復並有抗體的患者不會再次感染新冠病毒。但智利衛生部副部長達沙（Paula Daza）26日仍表示，準備向康復患者發放證書。

達沙澄清，預計發放的證書並不是要證明患者免疫，「我要重申我們沒有要發免疫卡。」不過，智利衛生部長馬納立（Jaime Manalich）4月初曾表示，擁有出院證書的人，將可「免於進行任何類型的隔離或限制，尤其因為他們不再具有傳染風險後，能給予社區極大的幫助」。