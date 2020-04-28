日本擴大限制 禁87國入境至5月底

新型冠狀病毒疫情蔓延，日本加強邊境管制措施，4月初禁止來自美國、中國、加拿大等73國的外籍人士入境，27日再增加俄羅斯、卡達等14國，共禁止87國人士入境，禁令並延至5月底。

首相安倍晉三27日在防疫小組會上表示，全球確診病例有擴增的傾向，所以有必要重新檢視邊境管制對策。87國人士禁止入境措施將從29日零時起實施。

日本共同社專訪世界衛生組織（WHO）前助理秘書長、香港大學公共衛生學院院長福田敬二指出，日本疫情蔓延，「不僅是東京，整個國家都面臨危機」。他示警日本政府，認為當居雖公布「緊急事態宣言」，但很多飯店及商店仍在營業，「措施並不充分」，並質疑當局過於依賴「國民很守紀律」這一項傳統優勢。

福田也認為，日本第一線醫療「非常脆弱，必須立刻採取一切手段提升能力」。

安倍擬「批准」用瑞德西韋

安倍晉三27日也表示，新冠肺炎的治療候補藥物之一的「瑞德西韋」，可能不久後就能獲得藥事承認。他表示考慮適用「特例批准」，預估最快5月可使用。