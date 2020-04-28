日本擴大限制 禁87國入境至5月底
新型冠狀病毒疫情蔓延，日本加強邊境管制措施，4月初禁止來自美國、中國、加拿大等73國的外籍人士入境，27日再增加俄羅斯、卡達等14國，共禁止87國人士入境，禁令並延至5月底。
首相安倍晉三27日在防疫小組會上表示，全球確診病例有擴增的傾向，所以有必要重新檢視邊境管制對策。87國人士禁止入境措施將從29日零時起實施。
日本共同社專訪世界衛生組織（WHO）前助理秘書長、香港大學公共衛生學院院長福田敬二指出，日本疫情蔓延，「不僅是東京，整個國家都面臨危機」。他示警日本政府，認為當居雖公布「緊急事態宣言」，但很多飯店及商店仍在營業，「措施並不充分」，並質疑當局過於依賴「國民很守紀律」這一項傳統優勢。
福田也認為，日本第一線醫療「非常脆弱，必須立刻採取一切手段提升能力」。
安倍擬「批准」用瑞德西韋
安倍晉三27日也表示，新冠肺炎的治療候補藥物之一的「瑞德西韋」，可能不久後就能獲得藥事承認。他表示考慮適用「特例批准」，預估最快5月可使用。
瑞德西韋是美國製藥公司為了治療伊波拉出血熱而開發的藥物。日本的研究機關也參與臨床研究，瑞德西韋用於重症病患的結果顯示，53名重症患者當中有將近7成病情改善。另外，也有報告顯示四分之一出現腎臟功能衰退等的嚴重副作用。
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