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夫婦都染疫 生下早產雙胞胎 幸好嬰兒都沒感染

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合27日電

密西根州一對夫妻好不容易人工受孕成功，準備迎接一對雙胞胎兒子，卻染上新冠肺炎，導致妻子提早八周分娩，而當下丈夫竟出現劇烈症狀，只能讓妻子自行開車到醫院，錯過孩子降生的瞬間。

丈夫安德烈‧洛巴克(Andre Laubach)的咳嗽、疲勞、與暈眩症狀持續九天都沒有減退；妻子珍妮佛‧洛巴克(Jennifer Laubach)也出現劇烈咳嗽、呼吸困難以及腹瀉症狀，但兩人都沒發燒。

珍妮佛聯絡醫師安排檢測的隔天，就是安德烈36歲生日；他說：「那時我生病正在休息，而她說：『生日快樂，我要送你一份新冠病毒檢測。』」

兩人受檢後，當晚就來到急診室，因為安德烈已持續咳嗽近二小時，且無法呼吸；但在麥卡倫醫院(McLaren Hospital)，他檢出血氧濃度高，也沒發燒，於是院方開立治療氣喘的處方後就讓他回家。

但安德烈的咳嗽症狀卻進一步惡化，甚至引發嘔吐；他一度連續咳嗽五小時，以為造成腹肌撕裂傷，直到早上7時才終於睡著；四小時後，珍妮佛將他喚醒，說自己的羊水破了。

安德烈致電特洛伊波芒特醫院(Troy Beaumont Hospital)，知會院方兩人即將前往，但可能已感染新冠肺炎。

然後安德烈連忙打包妻子住院生產所需行李，隨後卻開始出現猛烈咳嗽、呼吸困難等症狀，無法說話，妻子只好自己開車，讓丈夫坐在乘客座位一起去醫院。

但在半路上，兩人卻接到醫師來電通知：安德烈的新冠病毒檢測結果呈陽性反應，所以他不能去醫院；珍妮佛只好掉頭把丈夫送回家。

而珍妮佛開車半小時後到達醫院；因為院方得知她丈夫已確診，於是也推定她確診；而她第一次檢出陰性，產後才檢出陽性。

院方先將她送進急診室，後來將她轉入負壓病房。

到了4月3日，珍妮佛生下一對雙胞胎男嬰，米契爾(Mitchell)體重三磅，而邁可森(Maksim)體重四磅；兄弟倆都沒有感染新冠病毒。

由於早產兒需要特殊照護，夫妻倆過了三周才見到兩個兒子。

新冠肺炎 COVID-19

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