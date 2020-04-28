第一線英雄！居家照護員冒超高風險 照顧全美1200萬患者

居家照護人員魯絲·卡巴勒(Ruth Caballero)在紐約一間陌生公寓門口，準備照顧她受理的第一位新冠患者；她先用塑膠袋覆蓋門把，穿上手術服、戴上N95口罩再外加外科口罩，然後戴上帽子、防護面罩、並穿上鞋套；每個步驟都要消毒雙手；最後，卡巴勒戴上兩層手套，用手肘敲門。

這位男性患者住院約三周後出院回家，但仍相當虛弱，連在床上坐起來都有困難；卡巴勒對他說：「你已撐到出院了，所以你是一個奇蹟；我們現在要讓你不需再住院。」

過去數周來，居家接受照護的新冠病患數量大增，使得居家照護成為全美對抗新冠肺炎的新前線；居家護士、助理、與護理人員通常協助全美約1200萬名患者進行沐浴或靜脈注射等工作，如今也必須冒著重大風險，照護新冠患者。

居家照護人員與被照顧者難以保持社交距離；因為智慧裝置功能再強大，也無法幫忙包紮傷口或幫助如廁。

和在醫院與療養院工作的同行一樣，居家照護人員也面臨防護裝備不足的問題，卻較少受到外界關注。

美國家庭護理和臨終病室護理協會(National Association for Home Care and Hospice)主席唐比(William Dombi)說，部分業者在美甲沙龍、汽車維修廠、以及刺青店搜尋口罩。

紐約居家照護機構Americare Inc.副總裁布麗姬‧加爾拉格爾(Bridget Gallagher)說，該機構已受理約100名出院的新冠患者，另外還有逾200名患者檢出新冠病毒陽性或出現症狀。

包括執行長在內的公司職員都在尋求採購防護裝備，但該機構仍每天清點N95口罩庫存。

許多居家護理機構長期面臨人手不足問題，如今因為員工染病或隔離而變得更加嚴峻。

居家照護人員不僅要面對被照顧者的恐慌，自己也面臨風險。

年長者和已有疾患者一旦感染新冠病毒恐引發重症甚至死亡；多數人感染後僅會出現輕微症狀或無症狀，表示部分患者可能不知自己已感染。