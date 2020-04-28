把病毒帶到武漢？被謠傳「零號染疫者」 她的人生變夢魘

「曾參殺人」式的謠言，在網路時代更具殺傷力；在維吉尼亞州貝爾沃堡(Fort Belvoir)陸軍基地擔任維安保全員的陸軍後備軍人麥特姬‧班納西(Maatje Benassi)，從來沒有確診證實得了新冠病毒，也不曾有過任何感染病毒症狀，卻因為去年參加於武漢舉行的世界軍人運動會，遭網路陰謀論者一口咬定為「把病毒帶入中國的零號染疫者」，讓她飽受騷擾及威脅，人生彷彿變成一場夢魘。

育有兩個孩子的班納西，地址曾被人在網路公布，雖然她已把社群媒體網站關閉，但過去幾個月來仍然不堪其擾；她曾向警方報案，但警方卻表示無能為力。直到現在，YouTube仍有大量抹黑班納西的影片。

她接受有線電視新聞商業網(CNN Business)專訪時說：「這一切，就像從惡夢當中醒來，然後卻又進入另一個夢魘，日復一日，永無止境。」

從某種角度來看，網路謠言與病毒一樣，傳播極快，摧毀力強，影響層面既深且廣；班納西受訪時哽咽表示：「我希望所有人都不要再來騷擾我了，我所遭受的網路霸凌，已經完全失控了。」

為了避免謠言影片繼續流傳，班納西曾向YouTube檢舉，也聘請律師，但與YouTube接洽結果，卻沒有下文。

早在班納西成為網路陰謀論的「全民公敵」之前，關於新冠病毒的源起，已經有過不同版本；今年3月間，以班納西為故事主角的理論，言之鑿鑿開始流傳，直指她在2019年10月到武漢世界軍運會期間，把病毒帶入當地。

班納西說，在軍運會上參加的比賽項目為自行車競賽，由於最後一圈時發生意外，導致肋骨骨折及腦震盪。她表示，沒想到這次參賽對她留下慘痛影響的並非比賽受傷，而是後來莫名遭到網路陰謀論攻擊。

在YouTube上大量散布有關班納西謠言的陰謀論者，便是擁有大約10萬名追蹤粉絲的韋布(George Webb)。

但韋布受訪時還抱怨說，自從在直播影片當中討論新冠病毒之後，YouTube便取消在影片當中播送廣告的功能，讓他損失原本每月可賺取的數百元廣告收入。

YouTube對有線電視新聞網證實，韋布頻道影片已停止廣告播送，但不願進一步透露停止播送廣告的原因為何；韋布影片留言欄中某些威脅班納西的網友言論，也被YouTube刪除。