「工作害死了她」紐約急診醫師染疫 崩潰自殺

紐約市一名急診主任醫師羅娜‧布里恩(Lorna Breen)26日在維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)自殺身亡，得年49歲；她生前治療多名新冠肺炎病患後也遭感染，她的父親表示女兒並無精神疾病史，「她努力做好工作，而這分工作卻害死了她。」

布里恩是紐約長老教會艾倫醫院(New York-Presbyterian Allen Hospital)急診室醫療主任，她連續多周在醫療前線對抗新冠肺炎。

她的父親老布里恩(Philip Breen)表示，女兒在3月感染新冠肺炎後被送回家休息一周半，之後又必須返回崗位，後來醫院又要她返家；幾經輾轉，布里恩最後回夏洛茲維爾，跟家人待在一起。

夏洛茲維爾警察局發言人霍恩(Tyler Hawn)在電郵中表示，警察26日接獲電話尋求醫療協助；他說：「病患被送往維吉尼亞大學醫院救治，但後來死於自裁。」

同為醫生的老布里恩表示，女兒曾談到新冠肺炎病患的慘況，女兒並無心理疾病史，但他最後一次與女兒講話時，女兒看起來心不在焉，似乎不太對勁。

布里恩曾告訴父親，有大量垂死的新冠肺炎病患，甚至還沒下救護車就離世。

「她真的是待在前線壕溝作戰。」老布里恩談到女兒時說，「一定要像英雄般頌揚她，因為她真的是英雄；她跟任何一名離世的人，都是犧牲者。」

布里恩友人表示，布里恩除了醫師工作，還會花很多時間陪伴朋友、培養興趣並運動；她積極參與紐約滑雪俱樂部，而且也是虔誠的基督徒，她每周花一天到老人照護機構當志工，同時也與住在維州的母親和姊妹相當親近。

紐約長老會布魯克林(布碌崙)衛理會醫院優質照護副主席梅爾尼克(Lawrence A. Melniker)表示，布里恩在這間醫院體系中廣受尊重與喜愛，「如果不是才華洋溢，沒辦法在這裡得到這樣的地位。」

梅爾尼克指出，新冠肺炎也對重災區紐約急診醫生帶來心理健康的罕見挑戰；醫生習慣處理各種慘況，卻很少要擔心自己也會因此生病，或憂心會感染其他同事與親友，而且他們也很少要治療自己的同事。