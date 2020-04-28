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憂檢驗人員不足 日允許牙醫採檢

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
日本為了增加檢驗量能，允許牙醫投入採檢工作。（Photo from KYODO）
日本為了增加檢驗量能，允許牙醫投入採檢工作。（Photo from KYODO）

在日本，牙醫也被允許可以採檢新冠肺炎疑似案例的檢體。日本厚生勞動省日前宣布，為了分擔採檢壓力以及提升檢驗量能，牙醫本身具有口腔相關醫療專業，只要受過適當訓練，就可以針對新冠肺炎的疑似個案進行採驗。

口腔醫療專業

根據《[日本經濟新聞](https://www.nikkei.com/article/DGKKZO58516420W0A420C2NN1000/》報導，厚生勞動省在26日的會議上決定，為了因應採檢量能不足的問題，允許牙醫也可以針對新冠肺炎疑似患者進行採檢。

厚生勞動省認為，由於採檢時，會接觸到疑似患者的口腔和鼻腔，會有感染風險，而牙醫具有與口腔相關的醫療專業，這樣的知識在採檢工作上會有大有幫助。但法律上規定，若要牙醫加入採檢，必須滿足「急需牙醫協助」、「牙醫具備足夠採檢訓練」以及「受檢人同意」等三個條件。

採檢量能不足

根據《朝日新聞》報導，日本首相安倍晉三在6日的會議上就表明，希望能將檢驗量能提高到一日2萬件。目前採檢量能約為一日9000件，為增加檢驗量能，厚生勞動省才決議讓牙醫也投入採檢工作。

另外，應對急速增加的病例，安倍也表示，目前全國重症病床約為2萬8000張，目標是增加到5萬張。全日本確診人數截至目前為止為1萬3000多人，死亡人數為370多人，病例大多集中在東京首都圈，而日本5月即將迎來長達12天的「黃金週」假期，各地區政府也嚴陣以待。

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