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美首名新冠肺炎確診死者 驗屍報告驚揭死因「心臟破裂」

香港01 / 撰文：李福源
陶德於2月6日在家中病逝，是全美的首名確診死者。根據驗屍報告，證實她死於心臟破裂。圖擷自Twitter @AmakaUbakaTV
陶德於2月6日在家中病逝，是全美的首名確診死者。根據驗屍報告，證實她死於心臟破裂。圖擷自Twitter @AmakaUbakaTV

美國加州聖克拉拉縣（Santa Clara）57歲女子陶德（Patricia Dowd）於2月6日在家中病逝，是全美首名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診死者，家屬表示，陶德在病逝前幾天曾出現類似流感的症狀；法醫在其心臟、氣管及腸道內發現病毒，而驗屍報告證實她死於心臟破裂（heart rupture）。

陶德生前是一間半導體公司的經理，今年1月底出現類似流感的症狀，後來情況一度好轉，惟最終不敵病魔。陶德的家人表示，她一直有良好的運動習慣，身體非常健康，無法相信她就此死亡，於是要求當局進行驗屍。

病理學家梅爾內克（Judy Melinek）表示，陶德因心臟肌肉受到病毒感染導致破裂，這種情況通常只會出現在膽固醇過高的人身上，她說：「這代表心臟功能變弱，免疫系統會攻擊病毒，在過程中或會傷及心臟，最終導致破裂」。

在陶德去世之前，外界普遍認為美國首宗死亡個案是2月底發生在華盛頓州的西雅圖（Seattle）。聖克拉拉縣的驗屍官辦公室指出，除了陶德，2月17日及3月6日也分別有兩宗死亡案例是與新型冠狀病毒有關，證明疫情較官方推算的更早在社區擴散。

早前有許多研究報告指出，新型冠狀病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官造成衰竭。華山醫院呼吸科主任李聖青曾表示，與新冠肺炎相比，SARS「小巫見大巫」，並形容病毒簡直「完美」，飛沫傳播、接觸傳播、氣溶膠傳播、糞口傳播、血液傳播，現在還有無症狀感染，一天之內可以從重症到危重症，攻擊患者的心、肝、腎臟。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】加州兩人2月染疫身亡　意味社區傳播更早發生

【新冠肺炎】死亡率是流感10倍！一文看懂比流感可怕7大原因

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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