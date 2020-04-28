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日本籃壇大阪七福神與友聚餐 連累隊內12人確診

香港01 / 撰文：楊宇翹
B-League球隊大阪七福神隊（Osaka Evessa）今月初更累積了12人確診，當中11名更為球員。圖擷自Twitter@osakaevessa
B-League球隊大阪七福神隊（Osaka Evessa）今月初更累積了12人確診，當中11名更為球員。圖擷自Twitter@osakaevessa

日本體壇在疫情之下完全停止，東京奧運延期、日本職棒暫停訓練，而B-League在常規賽期間宣布賽季中止，不會舉行季後賽。縱使日本多個城市進入緊急狀態，但確診數字仍有升無減，B-League球隊大阪七福神隊（Osaka Evessa）今月初更累積了12人確診，當中11名更為球員。

新冠肺炎疫情全球肆虐，世界體壇包括足壇、籃壇、游泳等項目，亦有有職員或選手確診。據日媒報導B-League球隊大阪七福神隊，今月初證實隊內共有11名球員、1名職員確診，惟因個人隱私為由球會並未有公開確診者姓名。

據指「大阪七福神家族」源於有5名球員在3月尾與其他友人聚餐，出席的12人中包含1確診人士。其後參與聚會的5名球員陸續檢測呈陽性，導致病毒在隊內爆發。球會代表安井直樹其後為此事公開道歉，並表示球隊上下亦隨即接受病毒測試：「球員們病情屬非嚴重個案，在目前這麼艱困的情況下讓大家擔心，感到非常抱歉；球隊將會照醫生指示，所有人接受檢測。」

惟今日大阪七福神隊公布，隊中所有確診者已證實康復，並「就對所有支持者以及公眾造成的不便和關注，再次深表歉意」。

日本體育賽事基本上已完全停止，下列主要賽事均有選手或職員確診，一再延遲，甚至提早「收檔」：

足球：日職聯（J-League）2月底宣布暫停，重開日子一延再延，最新公布稱5月30日前都不會重開

棒球：NPB開季日由3月25日推遲至4月12日，惟上星期開會後再度推遲，日期未定

籃球：B-League在常規賽期間宣布賽季中止，不會舉行季後賽。

欖球：Top League已於上月23日宣布賽季中止

賽馬：2月29日開始閉門作賽，禁止觀眾入場

延伸閱讀：

【新冠肺炎】相撲手退完再燒後確診　日本賽事近乎全面停擺

【棒球】阪神虎三將染新冠肺炎　日媒爆料「開P攬女」後染病

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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