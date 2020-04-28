全球新冠確診破300萬 世衛警告疫情未結束

(德國之聲中文網) 雖然各國的新冠疫情持續出現緩和跡象，不過全球的累計確診人數仍在周二 (4月28日) 正式突破300萬。目前全球有3,058,552起確診案例與211,177病亡案例。此外美國的累計確診案例也在周一突破100萬，成為全球第一個累計確診數突破100萬的單一國家。美國周一新增20354起確診案例，將累計的確診案例數提升至1,007,514。

同一天，世衛秘書長譚德塞警告，新冠疫情尚未結束，且疫情持續對基礎醫療服務造成很大的影響。世衛表示，雖然部分先進國家的疫情開始趨緩，他們對於非洲丶東歐丶拉丁美洲與部分亞洲國家不斷上升的確診與病亡數字感到擔憂。

譚德塞説：「我們眼前還有很漫長的路要走，我們也還有很重要的工作要做。」他重申，如果各國做了對的事情的話，全球有可能避免第二波疫情發生。譚德塞也特別提到，他擔憂新冠疫情對孩童的健康造成嚴重威脅，尤其是新冠病毒可能導致孩童無法正常接受重要的疫苗注射。

他在例行記者會上說：「兒童染上新冠病毒後，發展成重症的風險或許比較低，但是他們卻可能得到其他高風險的病，而這些病是可以透過注射疫苗來避免的。」根據世衛統計，目前全球至少有1300萬人因新冠疫情，無法正常接受包含小兒麻痺丶麻疹與霍亂等病的疫苗。此外，有21個國家都通報出現疫苗短缺的情況。

譚德塞警告，新冠疫情可能導致非洲的瘧疾感染數增加雙倍，但他也強調這個情況是可以避免的。譚德塞重申，他正在與各國合作來避免讓新冠疫情導致其他傳染病的疫情變嚴重。

另一方面，譚德塞周一也在記者會中提到，世衛在疫情初期便針對新冠疫情發出最高層級的警告，但他表示並不是每個國家都遵照世衛的警告來防疫。他說：「各國在疫情初期應該小心的遵從世衛的警告。」

過去幾周，美國總統川普不斷批評世衛在處理新冠疫情的過程中明顯失職，但譚德塞周一強調，世衛在疫情初期便根據最先進的科學與技術，提供非常具體的建議。他也重申，世衛並沒有權力命令國家遵從其建議。

譚德塞説：「我們建議全球各國制定非常全面的防疫措施，並強調找出案例丶實行檢測丶隔離確診案例與追蹤接觸史等重要步驟。你們可以自己檢驗一下，那些遵從世衛建議的國家，在疫情掌控上做得比其他國家好。這是個事實。」

歐美開始解封

與此同時，多個歐盟國家與美國數州周一都紛紛重啟商業活動。意大利周一開始讓工廠與建築工程復工，而5月4日起，意大利人民在遵守保持社交距離與戴口罩的原則下，可以開始到戶外運動或拜訪區域內的親戚朋友。餐廳則是可以於同天啟動外賣服務，而商場也能重新營業。其他的店家丶博物館與圖書館則是預計在5月18日重新營運。

法國將於5月11日起逐漸開放學校，但電影院丶餐廳與咖啡店則是持續關閉。此外，大規模的戶外活動也是被禁止舉辦的。另一方面，瑞士丶克羅埃西亞與塞爾維亞周一也重啟不少小型商家，挪威則是讓小學生重返學校。

而在英國首相約翰遜重新返回工作崗位的首日，他警告社會大眾不要采取任何倉促的行動。他強調，他無法浪費了英國人民與醫療人員此前的付出，所以他會極力防止英國出現第二波疫情。

美國境內數州周一也逐步解除封鎖，並重啟商業活動。紐約州長古默 (Andrew Cuomo) 已計劃於5月15日在該州境內疫情風險低的地區，重啟部分制造產業與建築活動。然而，一些保守派所主導的州卻急著加速解除封鎖的時程。

喬治亞州不顧衛生專家的建議，於周一讓上千家商家重新營運，田納西州則是讓餐廳於周一重新營業。德州也宣布5月1日起，量販店丶餐廳與電影院在將人流控制在25%的情況下，可以開始營業。

不過，根據哈佛公衛專家的研究，大多數美國境內的州，目前的檢測數量都還未達到能考慮是否放寬封鎖令的程度，而大部分州在開始探討何時解封的同時，也得面對人民的焦慮與不耐煩。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導）

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