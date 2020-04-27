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台灣捐贈教廷食材助遊民 送教宗電鍋嚐池上米

中央社 / 梵蒂岡27日專電
圖為之前駐教廷大使李世明（右）代表台灣致贈教廷賑濟所樞機主教葛約斯基（左）六百個罐頭。中央社
圖為之前駐教廷大使李世明（右）代表台灣致贈教廷賑濟所樞機主教葛約斯基（左）六百個罐頭。中央社

呼應教宗對疫情下苦難遊民的關懷，台灣今天捐贈教廷從台灣寄來的1440個鮪魚罐頭、1440個鳳梨罐頭與60人份大電鍋。賑濟所樞機主教盛讚：「台灣是最積極響應教宗人道救援呼籲的國家。」

為了讓教宗方濟各品嚐台灣2月底捐贈的台東池上好米，台灣外交部特別再致贈教宗2台大同電鍋，以及2盒台灣知名鳳梨酥分別給教宗及樞機。賑濟所樞機主教葛約斯基（Konrad Krajewski）表示，他會轉呈教宗並當面向教宗報告台灣的慷慨義舉，感謝台灣人民與政府在患難中的幫助。

擔心教宗及賑濟所的廚師不知道如何正確使用電鍋煮飯，台灣贈送的電鍋皆附上詳細的義大利文使用圖說，並事先將電壓改成歐規的220伏特，種種貼心細節也讓葛約斯基大喊感動。

蔡英文總統日前強調，孤立的壓力不會阻擋台灣向國際展示人道關懷。外交部繼向教廷捐贈28萬個醫療口罩之後，今天再寄來台灣製的鮪魚罐頭、鳳梨罐頭、電鍋等。

駐教廷大使館今天上午在聖伯多祿教堂前的協和大道舉辦捐贈儀式，大使李世明與樞機主教葛約斯基皆親自動手幫忙搬運貨箱。

葛約斯基表示，為天主服務，沒有身分高低之分，他會馬上把這些食材發送給遊民，台灣鳳梨罐頭還附有小叉子，讓他覺得非常驚艷，很方便街友食用。他認為在疫情嚴峻時刻，這些水果罐頭可替遊民補充蔬果維他命。

教宗方濟各特別關注難民移民議題，他在昨天的復活節第三主日清晨彌撒時，呼籲全球信徒為疫情中孤獨、失業、無法維持家庭生計的人禱告，因為這些人痛苦憂傷。

根據教廷官網「梵蒂岡新聞」報導，一向親力親為的葛約斯基，日前拿到台灣捐贈的醫療口罩之後，立刻穿上螢光背心，到火車站附近發送口罩給遊民。

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