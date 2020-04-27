美共和黨各州今起陸續解封 專家憂：看不見情況下開飛機

某些州政府最近幾天忙著為採行已數周的居家避疫措施鬆綁，未來幾天美國經濟活動重新開放的速度，可望得以加快。美甲沙龍可以再度開門做生意，一度關閉的沙灘也可以再度迎接遊客。

邊迫不及待復工 邊憂疫情大反彈

「華盛頓郵報」報導，受到新冠病毒大流行影響，全美各州從今年3月開始，紛紛宣布「非必要行業」暫時停止，整個4月間全美絕大多數民眾都繼續在家避疫。面對著5月即將到來，少數州長已經迫不及待要重啟州內的經濟活動，同時也希望不要因為解封而導致疫情反彈，爆發第二波大規模傳染。

從27日開始，田納西州民眾就可以恢復在餐廳裡用餐。再過一周，密蘇里州則將允許州內幾乎百工百業全面恢復營業。從下周末開始，愛達荷州教會與教堂將可恢復讓民眾作禮拜。

共和黨積極開放 民主黨腳步緩慢

華郵分析，各州解封步調快慢各不相同，但從州長政黨背景來看，則可發現共和黨籍州長對於推動主要產業解封較為積極，民主黨籍州長的開放腳步則趨於緩慢。至於在疫情較為嚴重的紐約州等地，短期之內則還見不到解封的機會。

不過，就算在第一波宣布將解除居家避疫禁令的幾個州，州長們也都強調，民眾需要小心謹慎，以免導致第二波傳染。

公衛專家搖頭：此時解封操之過急

公共衛生專家對於現在就重啟經濟活動感到擔憂，某些大城市市長以及地方政府首長也擔心，美國新冠病毒確診案例仍在不斷增加，死亡人數更已突破5萬3000人，此時解封恐怕操之過急。

哥倫比亞大學(Columbia University)流行病學家夏曼(Jeffrey Shaman)指出：「我們目前並沒有足夠的資源可以做到大規模病毒檢測或接觸史追蹤，以確保對於疫情做到確實掌控。」

夏曼說：「我們現在就好像在看不見的情況下開飛機。」

根據最新民調，絕大多數美國民眾對於過早重啟經濟感到擔心。對於居家避疫措施，民調顯示，獲得美國民眾普遍支持。