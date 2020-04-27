不爽居家避疫沒自由！德國千人上街抗議、數十人被捕

德國首都柏林25日再次有民眾上街示威，抗議當局為了防堵新冠肺炎疫情擴散而實施居家避疫，妨礙正常生活，數十人被捕。

柏林最近每周都有抗議居家避疫的示威，25日這場活動吸引約1000人參與，主要是極左派人士，但也不乏右翼支持者與其他側翼組織成員參加。根據緊急狀態規定，柏林禁止超過20人的集會，因此這場示威未獲准。

警方在推特說，這些抗議不符合防疫規定，要求示威者解散，

並在抗議人士原定前往的羅莎盧森堡廣場（Rosa Luxemburg）周邊放置障礙物，讓他們轉往鄰近道路聚集。

一些示威者身穿指責總理梅克爾「禁止生活」的Ｔ恤，有人則單純要求給他們「自由」。示威主辦單位的網站要求「結束緊急狀態」，認為新冠肺炎的威脅遭過度渲染。

截至26日，德國有15萬7177人確診，5913人病故。