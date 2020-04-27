新加坡超越日本 確診「亞洲第三高」急建方艙醫院

彭博資訊報導，新加坡是亞洲人口最少的國家之一，但卻成為亞洲新冠肺炎確診病例數第三多的國家，超越日本，僅次於中國大陸和印度。

樟宜展覽中心變方艙醫院

新加坡26日通報931例新增確診病例，累計確診病例逾1萬3624例，患者多來自移工宿舍，當局趕忙在樟宜展覽中心和其他臨時設施中打造床位，以應付大批湧入的病人。

路透報導，樟宜展覽中心內的一處設施，可容納逾4000名輕症患者。樟宜展覽中心是亞洲最大航太盛事「新加坡航空展」的舉辦場地。臨時設施組織委員會表示，基礎設施打造工程共花了6天。

機器人送餐 機器狗送藥

首批入住患者主要來自孟加拉和印度，25日轉入這座「方艙醫院」後，被分至8到10人一間的病房，房內有金屬病床、塑膠抽屜和電扇。新加坡亞洲新聞台網站照片可見，病房外還備有垃圾桶、掃把和滅火器。為了減少人與人的接觸，患者三餐由機器人Strobo Tug送餐，機器狗SPOT負責送藥。

為進一步遏制社區感染，新加坡政府已將限制措施延長至6月1日，並擴大病毒檢測，截至20日，每100萬人中有2萬1400人接受檢測。