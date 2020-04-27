義大利首例！23歲辣模確診56天 6度採檢還是陽性

新冠肺炎肆虐，義大利疫情險峻，截至27日上午5點半，已有19萬7675例確診、2萬6644人死亡。義大利23歲模特兒比昂卡‧多布羅尤（Bianca Dobroiu）於2月28日被確診，56天後六度採檢仍呈現陽性，採檢狀況讓醫護人員都難捉摸，也是義大利首例病毒存活這麼久的確診個案。

根據《Newsweek》報導，多布羅尤發燒到40.7度，在2月28日正式被確診為新冠肺炎，住院數天後，她於3月6日返家居家隔離，隔離了55天後，她六度採檢仍為陽性。

報導指出，多布羅尤隔離前4週都驗出陽性，第5週檢驗結果不明，第6週雖看起來已完全恢復健康，但仍測出陽性。傳染病專家阿塔德（Luciano Attard）表示，義大利沒有人陽性時間這麼久，總體而言不會超過4週。

多布羅尤表示，出院後沒有再出現任何症狀或身體不適，同住的媽媽也三度驗出陰性，所以暫時不太擔心，也表示，很期待能重新到戶外呼吸新鮮空氣，並希望能進一步進行血液檢查分析。