世衛示警：康復者不保證免疫

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿五日表示，目前「沒有證據」證明，已經康復並產生抗體的新冠病毒患者不會再次感染。世衛在進行科學簡報時警告各國政府，不可對曾經感染新冠病毒康復的人發出「免疫通行證」或「無風險證明書」，因為目前並無足夠證據證實體內有抗體就不會再次感染。

世衛指出，貿然發出免疫證明可能會增加疫情繼續傳播的風險，因為染病康復者可能會輕忽防疫建議。智利上周表示，將著手發放「健康護照」給已康復者，一旦篩檢確定已產生抗體而對病毒免疫，即可立即重返工作崗位。但世衛表示，已持續查看抗體對新冠病毒產生反應的證據。

世衛指出，多數研究顯示，康復的染疫人士會產生抗體，然而具有這些抗體是否就能免疫、抗體能持續多久都有待研究，目前僅知這類抗體會隨時間減弱。

陸免疫專家：康復者不具傳染性

【記者賴錦宏／綜合報導】北京協和醫學院免疫學系教授、中國免疫學會副理事長黃波表示，康復者意味著人體的免疫系統已經將病毒清除，人們無需迴避，更不要歧視出院患者，而是應該幫助和關心他們。「康復者不具傳染性，對其他人不會產生危害。」

據科技日報報導，北京朝陽醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師王晶指出，體內病毒基本已被殺滅，病毒已經停止複製，更不會進行傳播，完全可以回歸正常生活，大家沒有必要恐慌。

針對有些病人出院後「復陽」的現象，王晶認為，可能是病人沒有完全康復，核酸檢測結果的假陰性是存在的，但這種情況非常少。這類病人也不用太緊張，醫生會在病人出院後對其進行嚴密監測。