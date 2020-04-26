非洲防疫靠中國 媒體政府不同調

近來中國不斷對疫情嚴峻的非洲伸出援手，另一方面，中國卻頻頻出現歧視非洲人的事件，譬如不准非洲人進店裡！倫敦亞非學院學者斯蒂芬・陳指出，中國欲藉此次疫情擴大對非洲的影響力。南非國際事務研究所專家范施塔登認為，雖然非洲輿論對中國歧視非洲人不滿，但為了獲得中國的援助，官方仍會保持良好關係。

擴大對非影響力

根據《德國之聲》報導，非洲幾乎所有地方都可以看到中國協助抗疫的身影，在衣索比亞和布吉納法索，中國派遣醫生作為顧問團，馬雲基金會更是3度捐贈防疫物資至非洲聯盟，包含上百萬片口罩、上萬套快篩以及數百個呼吸器。

「中國此舉當然是為了鞏固和非洲的邦誼。」倫敦亞非學院國際關係專家斯蒂芬・陳表示，多年來中國一直在非洲投資基礎建設和援助，所以這算不上什麼新鮮事，但中國顯然打算藉由此次疫情擴大對非洲的影響力，並塑造樂善好施的形象。

歧視影響官方關係？

然而，近來中國頻頻出現歧視非洲人的事件，引發非洲輿論的不滿。《半島電視台》指出，在廣州的5名奈及利亞人被檢測出陽性之後，非洲人不僅一律採檢，更被強制接受14天的隔離，甚至還有麥當勞分店禁止黑人入店消費。

對此，非洲的政治領袖紛紛要求中國解釋為何非洲人受到差別待遇，外交部發言人趙立堅則澄清，中國政府絕不容忍種族主義。奈及利亞國際事務研究所的資深研究員烏比認為，中國地方政府和移民社群之間長期缺乏對話，是孕育衝突的溫床。

不過，南非國際事務研究所的中國專家范施塔登指出，雖然非洲的公民社會不滿的情緒與日俱增，但有鑑於疫情嚴峻，非洲各國政府不得不和中國進行更密切的合作，譬如協商是否能夠免除債務。斯蒂芬・陳也認為，這些歧視的事件對於中非的官方關係並沒有什麼太大的損傷。

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