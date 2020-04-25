18個月做出疫苗如不可能任務 專家：一邊造飛機一邊飛

為對抗新冠病毒，全球即將大舉生產多種候選疫苗。這場豪賭耗資數十億元，而且至今沒有任何正在研發中的疫苗，被證實有效；許多專家也認為美國想在一年或一年半內推出疫苗，將難如登天。

國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)曾多次公開表示，疫苗可能在12到18個月內備妥；此時間表打破開發新疫苗的所有先例，過去疫苗最快開發成功的是腮腺炎，足足花了四年時間。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任、撰寫公共衛生危機暢銷書「最致命敵人」( Deadliest Enemy：Our War Against Killer Germs)作者奧斯特霍姆(Michael Osterholm)認為，「要在18個月內推出疫苗，難如登天；這是一場『不可能的任務』。」

「疫苗有可能在2021年下半年或2022年初出現，但一切都很難說我們有如『一邊造飛機、一邊飛』。」喬治華盛頓大學米爾肯全球疫苗學及疫苗政策教授喬恩·安德魯斯(Jon Andrus)說，「科學，讓人預期可能會有意外；但無人能點石成金。」

立即生產數以千萬劑尚未證實有效的疫苗，過去聞所未聞；世界衛生組織(WHO)數據顯示，目前有70多種SARS-CoV-2候選疫苗在研發中，希望其中很多可以成功。為保護全球78億人口，必須數十家工廠同時生產多種疫苗，但沒有任何單一疫苗生產商，有能力提供全球人口足夠劑量。

製藥巨頭強生公司(Johnson＆Johnson)是主要疫苗開發商之一，該公司疫苗臨床開發負責人杜歐吉(Macaya Douoguih)說，即使要幾個月才展開人體試驗，該公司已開始努力實現生產十億劑疫苗的承諾；此舉雖有財務風險，但可減少一年以上準備時間。

總部位於美國的輝瑞製藥公司(Pfizer)有四種開發中疫苗，下周可望臨床試驗；儘管不知道哪一種疫苗會成功，他們已開始提高生產能力，以在今年底生產出數百萬劑疫苗。

結合政府與私營企業的一項國際疫苗合作研發行動，賭注最大。位於挪威奧斯陸的「流行病防範創新聯盟」(Coalition of Epidemic Preparedness Innovation ，CEPI)由14國政府及比爾蓋茨基金會和英國威爾康基金會(Wellcome Trust)提供20億元，贊助支持10種「有風險」候選疫苗生產製造。

「有風險」的意思是，即便不保證有市場，CEPI仍將承擔所有財務費用、法律責任和臨床試驗費用；CEPI生產製造策略顧問羅賓遜(James Robinson)說：「多項計畫已在有限規模下進行生產，夏季可望大規模生產。