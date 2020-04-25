全球合力對抗新冠肺炎 國際倡議問世

為加快對冠狀病毒引起的Covid-19新冠肺炎藥物、檢測和疫苗的研發、生產並在各國公平分配，世衛組織、歐盟以及眾多其它國家達成一項新的國際合作倡議。世衛組織總幹事譚德塞表示，新冠大流行是一場史無前例的全球危機，世界急需新冠應對工具，應能確保人人都能公平獲取。

聯邦德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、其它多國元首以及多個國際組織的代表均表示支持，美國則不參加。馬克宏在視訊會議上強調，必須確保，在一國研制的疫苗能為所有國家所用比爾/梅林達·蓋茨基金會的梅林達·蓋茨也參加了視訊會議。

歐盟委員會主席馮·德萊恩許諾向貧窮國家提供支持。她表示，為能幫助世界合力對抗新冠病毒，歐盟將竭盡全力。她說，一旦疫苗問世，將確保所有國家都有能力得到。

梅克爾呼籲全球合力

該國際倡議的合作伙伴定於5月4日舉行疫苗峰會，磋商下一步驟。梅克爾稱，此次供款方會議上就將籌集到80億歐元，用於相關基金。她說，「只有聚合我們的力量，我們才能戰勝這一病毒。」她強調指出，研制疫苗以及治療、診斷方法是「關鍵所在」。她聲明，將來的疫苗必須是「全球公共財產」，必須公平分配至「全世界所有地區」。

擬議中的基金意在加快檢測、藥物和疫苗的研發工作，並保障平等供應給所有國家。該項目取名為「獲得抗擊新冠肺炎工具加速器」（ACT Accelerator）。

美國說不

美國對該倡議持反對態度。美國駐世衛組織代表處的一名發言人稱，不會有美國的官方參與。美國總統川普曾批評世衛組織過於傾華，並在新冠疫情大流行之際中止了對該機構的撥款。

參與該倡議的國際疫苗和免疫聯盟Gavi首席執行官伯克利（Seth Berkely）在視訊會議上報告說，目前，正在研發中的新冠病毒疫苗超過100種，應擴建全球生產能力。在相關事宜上，國際疫苗和免疫聯盟正與世界銀行合作。他指出，不能再出現2009年那樣的情況，當時，應對H1N1流感的疫苗起初無法滿足發展中國家的需求，後來則為時過晚。

專家們估計，研制能用於臨床的疫苗需要18個月時間。雖然對Covid-19新冠肺炎患者已在試驗使用對付瘧疾、愛滋、伊波拉等其它疾病的藥物，但迄今尚無其中任何一種藥物有療效的確切證明。

凝煉/任琛（德新社、路透社）

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