日本疫情現況如何？網親身揭「3大危機」：珍奶店賣口罩

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，日本政府持續宣導，希望民眾不必要出門時就盡量待在家裡，以減少疫情擴大的情況發生。然而，一名台灣網友就在社群論壇上發文，要親身告訴大家現在「日本有多危險」，像是商店街仍人滿為患，超市曾有員工確診、消毒完卻立即恢復營業，還有多家「珍珠奶茶店」轉戰「口罩販賣所」，大方賣起中國製口罩來，讓他相當傻眼。

該名身在日本的網友在PTT上發文表示，儘管日本的新冠肺炎疫情尚未好轉，但「週末商店街照樣人滿為患」，以東京都西部的中野區商店街來說，還有平日西門町的人潮量。他接著說到，中野區的「My Basket（まいばすけっと）」超市分店，在一名員工確診後，僅消毒門市一天即重新恢復營業，完全忽視可能會有人員間接感染的風險。

雖然街道上已有95%以上的日本人都戴起口罩，但原Po表示，日本人大多只能戴「防花粉」的口罩，而不是醫療口罩。且除了日前傳出中國廠商惡意假冒台灣製的口罩販售，原在日本盛行的「珍珠奶茶店」，在本週竟都開始賣起口罩，「標榜不是轉賣，全都是從中國政府指定廠商製作，賣價是一盒50枚4000日圓以上，推特搜「タピオカ、マスク（珍珠奶茶、口罩）」隨便都能看到」。他認為珍珠奶茶店之所以開始賣起口罩，「我猜是中國留學生多，廠商聯絡集體合作的結果」。

對此，網友們紛紛表示這次疫情「日本整個被看破手腳」、「日本加油啊！唉唉唉」、「日本還沒認清，防疫是國安等級的問題」、「日本感覺就是下一波了......慘」、「日本真的很誇張，這樣就繼續營業了！」、「這波讓人看清楚日本政客真的非常無能，日本人再不關心政治，只會繼續被無能政客統治」。