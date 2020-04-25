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13天零本土確診 連5天病例來源全是敦睦艦隊

放寬規定！人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

英相強生拚27日上班 海軍艦長辦派對…遭調查！

世界日報 / 編譯中心╱綜合24日電
早前染疫更住進加護病房的首相強生，預計最快27日恢復上班。圖／世界日報提供
早前染疫更住進加護病房的首相強生，預計最快27日恢復上班。圖／世界日報提供

英國24日新增684例死亡，超過前一天的616人，累計達1萬9506人不治。不過好消息是，早前染疫更住進加護病房的首相強生，預計最快27日恢復上班，他已要求助理安排下周與內閣部長開會，充分掌握最新狀況。

英國每日電訊報報導，英國全國實施封鎖措施已經一個多月，各部會部長仰賴強生注入動力、計畫放寬管制策略，強生在此時返回工作崗位特顯重要。強生的親信表示，他「決心」下周從契克斯的別墅返回唐寧街10號。強生先曾住進加護病房，12日出院後仍在契克斯休養。

一名匿名消息來源表示，強生過去一周幾乎在全職工作，並已於22日晚間與英國女王通話，證明自己已經能夠重返工作崗位。外界預期強生將主持下周的內閣會議，保守黨資深議員希望強生向英國說明一直模糊不清的放寬防疫管制策略。

潛艦長為同袍辦趴 遭調查

在美、法等國傳出艦隊染疫之際，英國皇家海軍艦艇鋒銳號（HMS Trenchant）在結束3個月的海上任務後，停泊在靠近普利茅斯的母港。然而，潛艦指揮官卻漠視社交距離規定為同袍開派對，遭到勒令休假。

根據社群媒體上的影片，2名DJ為官兵們播放舞曲時，官兵們就坐在桌旁吃燒烤。BBC報導，艦長在辦派對前就曾被提醒過此舉會違反防疫規定，他仍執意舉辦。目前英國皇家海軍已介入展開調查。

疫苗人體試驗 拚9月產100萬劑

此外，英國牛津大學已開始歐洲新冠肺炎疫苗的第一波人體試驗，共招募約1110名志願者參與，有2人24日率先施打。牛津團隊得到超過2000萬英鎊（約2502萬美元）研究經費資助，希望能在9月成功生產至少100萬劑疫苗。

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）吉伯特教授（Sarah Gilbert）領導的團隊在3個月內，完成需要幾年才能完成的步驟，進入人體試驗階段。BBC報導，吉伯特表示：「我個人對於疫苗有高度信心。當然，我們還必須進行測試，取得人體數據。我們必須證明疫苗有效，能停止傳染，才能給更多的民眾施打。」

吉伯特先前曾說她有「8成信心」疫苗能有成效，但她現在傾向不把話說死，僅說對於結果「非常樂觀」。

英國希望能在9月成功生產至少100萬劑疫苗。 路透社
英國希望能在9月成功生產至少100萬劑疫苗。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

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