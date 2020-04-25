厄瓜多確診倍增破2萬 紐時：死例恐怕是官方15倍

厄瓜多因檢測困難等問題，一直被質疑低估疫情。紐約時報分析厄瓜多的新冠肺炎死亡人數，顯示是官方數目約15倍，可能成為拉丁美洲隱藏的疫情震央。該國24日累計確診2萬2719例，576人死亡。

該國衛生部長塞瓦略斯23日坦承，由於早前有病毒測試積壓未完成，實際確診病例比現有的1萬1183例多一倍，還有2.4萬個測試尚待結果，需時一周處理；檢測完成後，更可能增加1028名死者。

紐時分析歐美亞洲等11國近一個月疫情的死亡率數據，其中顯示人口1740萬的厄瓜多，在3月1日至4月15日期間可能約有7600人染疫死亡，是當局公布數字的15倍，相當於全球第六多。當地最大城市瓜亞基爾市長比特里坦言，政府的病毒檢測能力不足。

瓜亞基爾人口270萬，市長曾推測近幾周可能有逾8000人病死。當地停屍間堆放數以百計遺體，僅用紙板棺材安置；也有遺體擱於醫院擔架或地板，甚至棄置街頭。厄瓜多總統莫雷諾等官員承認，檢測病毒速度追不上現實，也缺乏相關醫療物資，令疫情超出控制。

巴西死亡病例增速超西班牙

巴西的疫情同樣嚴峻，至24日累計確診5萬2995例，3670人死亡。當地7間大學的專家分析衛生部數據，發現從第10個死亡病例出現後5天開始計算至第28日時，巴西的死亡病例每9.6天便增加一倍；同期西班牙則約12.3天，死亡病例才倍增，反映巴西死亡病例增加速度比西班牙還快。