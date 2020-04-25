印尼齋戒月上千穆斯林群聚 打破地方標準「禁5人以上聚會」

新冠肺炎（COVID-19）全球確診數持續增加，各國政府除了規範出入境限制之外，也積極勸導或發佈禁令，要求民眾不要參加群聚活動。近期剛好是伊斯蘭教的齋戒月，印尼清真寺湧入上千位穆斯林一同禮拜，令許多民眾擔憂會增加感染風險，且雅加達州長23日才剛宣布延長「禁止5人以上聚會」的規定，全國限制措施不同的問題浮上檯面，印尼總統維多多（Joko Widodo）也遭受外界批評。

每年4月23日傍晚至5月23日傍晚為伊斯蘭教的齋戒月，穆斯林在這期間會齋禁飲食，並每日前往清真寺禮拜，直至日落時與親友享用開齋飯，不過因近期疫情嚴峻，開齋月的群聚活動也受到外界關注，根據英國「太陽報」報導，印尼亞齊特區的一間清真寺湧入上千位穆斯林，所有穆斯林聚集在一起禮拜，且未保持社交距離。

報導指出印尼首都雅加達州長阿尼斯（Anies Baswedan）23日剛宣布「禁止5人以上聚會、公共交通服務限制和強制性在家工作」的禁令延長至5月22日，但印尼其他地區卻不適用於這些禁令，印尼總統維多多因未能在全國範圍實施全面封鎖，或制定嚴格的社會隔離措施而受到批評，他認為全面封鎖與當地人口的文化不相容會損害經濟，所以只推出了部分地區封鎖措施。

齋戒月所引發的群聚擔憂不只出現在印尼，巴基斯坦政府為齋戒月解除了清真寺禮拜的限制，阿爾及利亞政府也縮短了宵禁時間，甚至解除了首都都阿爾及爾附近一個省份的封鎖政策，方便齋戒月的禮拜。