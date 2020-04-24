英婦染疫「產子6天後過世」 未親手抱過兒只看過照片

英國伯明罕有一位29歲的女子福奇亞（Fozia Hanif），她在懷孕七個多月時確診感染新冠肺炎，後來因呼吸困難而送醫，提早剖腹產下一名男嬰，6天後卻因病情急遽惡化而不幸去世，連親手抱抱兒子的機會都沒有，只看過護士拍的一張兒子照片。

根據英國《每日星報》報導，福奇亞在產檢時發現有輕微發燒症狀，事後接受檢測確診新冠肺炎。起初症狀輕微而回家休養，4天後卻出現呼吸困難的症狀。福奇亞的姐姐姊姊蘇菲亞（Sophia Hanif）表示，雖然醫護測量出的血壓與血糖等數據都正常，但為了孩子著想，只好把她送進心地醫院（Heartlands Hospital）。

4月2日，她在孩子31週時提早剖腹，產下一名男嬰。但在生產後，福奇亞的病情卻急遽惡化，被送入重症病房，甚至裝上呼吸器，連家人也無法探視，只能透過電話聽聽彼此的聲音，福奇亞也因此無法見到剛出生的兒子。

幾天後，福奇亞陷入了昏迷狀態，她的爸爸與丈夫被允許穿著防護服進入探視。直到4月8日，他們摘下了她的呼吸器。直到她去世前，她連親手抱抱兒子的機會都沒有，只看過護士帶來的一張兒子的照片。

蘇菲亞難過地表示「這一切都太突然了，震驚了我們所有人。」而福奇亞的丈夫納比爾（Nabil Hanif）表示他們一家人依舊處於悲痛之中，但他補充，「我們還擁有兄弟姊妹與孩子，我們互相擁抱、互相支持。而她依舊活在我們家人心中，鼓勵著我們。」