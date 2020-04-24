美2月初就有新冠肺炎死者 胡錫進呼籲世衛調查

針對美國發現一例2月6日的新冠肺炎死亡病例，比先前首例死亡時間還早3週，中共官媒環球時報總編輯胡錫進今天發文呼籲世界衛生組織介入調查真相，並稱「病毒的起源絕不能妄下結論」。

加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）公共衛生官員21日晚間公布3項2019冠狀病毒疾病驗屍結果，其中一例在2月6日病死。這也將華盛頓州在2月28日公布全美第一起死亡病例的時間，大幅提前了3週。

當地衛生官員表示，人們通常在感染新冠病毒後約一個月死亡，這代表2月6日的死亡病例很可能在1月初已遭感染，病毒在2019年12月已入侵美國，在眾人不知情的狀況下散播，而該病例沒有武漢旅遊史。

對此，胡錫進24日在微博發文表示，美國首個新冠肺炎確診病例發現於1月21日，患者是從中國回來的旅行者。現在看來美國早期的紀錄是非常不可靠的，當時的檢測手段落後和不重視導致了美國的早期感染情況是一筆「糊塗帳」。

他說，目前2月6日去世的這名女子還不確定是否為美國第一個死亡病例，最早的確診病例和死亡病例都搞錯了，意味著美國為研究疫情所建立的模型也全都錯了，指導美國抗疫的醫學研究出了重大偏差。

胡錫進說，美國政府出於政治目的要求調查中國疫情的發生原因，然而在美國國內，需要搞清楚的疫情線索就有很多。而且重建它們的真實情形對美國接下來制定抗疫的策略具有重大意義。

他強調，上述最新發現表明，新冠肺炎的早期情況流失了大量資訊，在將它們當中那些最關鍵的（資訊）找回來之前，「針對病毒的起源決不能妄下結論」。

胡錫進最後「強烈呼籲」世界衛生組織參與聯合調查美國新冠病毒感染的早期情況，確保還原真實的資訊。