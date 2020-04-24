葛謨公布抗體檢測：紐約州每7人 就有1人染疫

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)23日公布抗體初步抽樣檢測結果顯示，預計全州已有13.9%的人口感染新冠病毒，即每七人中就有一人感染，以此推估，全州已有270萬人感染病毒；另根據東北大學(Northeastern Univeristy)的模型研究推估，早在2月初全球關注中國疫情之時，「隱藏的疫情」已在紐約、波士頓、舊金山、芝加哥和西雅圖傳播，然而幾乎完全未被發現。

根據東北大學最新公布的研究指出，早在3月1日紐約州出現第一個確診病例時，全州感染病例數就已經上萬；而且早在1月23日武漢封城時，已經有大量可能感染者在未被確診的情況下進行國際旅行，其中包括大量無症狀感染者，但此時大部分國家缺乏檢測能力。

截至3月1日的官方統計，美國這五大城市只有23例確診病例，但根據東北大學模型，實際上這些城市當時約有2萬8000例感染，其中紐約有1萬700例為最多，其次依序為舊金山9300例、芝加哥3300例、波士頓和西雅圖各有2300例；前述數字為東北大學模型為每個城市計算的中位數估計值。

此外，葛謨提到的紐約州抗體檢測，過去兩天內在全州19個郡和40個地區的超市和小商店進行隨機採樣，樣本共3000人，受訪者絕大部分是非關鍵行業從業員，包括停工或在家工作者，並非正在居家隔離的確診患者或疑似感染者。

檢測結果顯示，已有13.9%的人帶有新冠病毒抗體，說明曾經感染過病毒；其中男性有15.9%帶有抗體，女性為12%。

葛謨表示，照此推估，全州感染病毒的人口已達270萬，死亡率也會因此降低至0.5%；但他也表示，目前對總體的感染率和死亡率估計也可能不準確，因為樣本量僅有3000人，只能算是初步結果。

此次抽樣未包含18歲以下居民，也未將在家去世的病例計算在內，未來將繼續擴大檢測樣本、擴大死亡病例統計的情況下，感染率和死亡率會繼續變化，州府也會及時更新數據。

東北大學網絡科學研究所所長維斯皮尼亞(Alessandro Vespignani)，接受「紐約時報」訪問時表示，「這種無聲的傳播鏈將是成千上萬的人」；其他疾病研究人員認為，該研究清楚說明，如果社交距離限制等系列防疫措施如果太快解除，將可能再次發生 同樣的事情。