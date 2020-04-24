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5大疫情模型 多數認美國接近或已過高峰

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合23日電
美國疫情持續升溫，有五大模型預測到5月30日的疫情變化差異甚大，而且充滿許多變數。圖／歐新社
美國疫情持續升溫，有五大模型預測到5月30日的疫情變化差異甚大，而且充滿許多變數。圖／歐新社

新冠肺炎的疫情模型可估計確診、病床和死亡數字，並影響公共政策的走向，不過有五大模型預測到5月30日的疫情變化差異甚大，而且充滿許多變數。

其中多數為安姆赫斯特麻州大學(UMass-Amherst)彙整過的標準化模型，並估計若目前居家避疫和社交距離禁令未鬆綁的話，美國現已接近或超過死亡人數高峰；不過這些模型預估未來一個月可能有6萬到10萬人死亡。

各模型採用不同計算方式，但事實描述仍充滿不確定性，研究人員不曉得新冠肺炎的死亡率和傳染率，也不知道感染與有免疫的人數等；幾乎各模型的預估不超過兩個月，公衛專家諾摩伊(Andrew Noymer)表示：「這就像要在車子騁馳時修車一樣。」

1. 華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」

白宮最常引用「衛生指標與評估研究所」(Institute for Health Metrics and Evaluation)模型，此模型比較美國與他國新冠肺炎疫情曲線，來預估曲線軌跡，而且無須知道太多疫情本身的事實；相對於其他模型，這個模型對未來幾個月的疫情比較不悲觀，估計約有6萬人死亡；不過這項設計遭許多流行病學者抨擊。

2. 東北大學

東北大學與哥倫比亞大學則建立在流行病學理論之上，包括病毒傳染度、病患復原時間、有不同風險因子的病患變成重症或死亡的比例；理論上，這種方式會更準確，因為這是根據不同情況病毒傳播率與致死率的預估。

但是因為病毒的知識基礎並不牢靠，因此有些模型反而跟最近死亡數字相衝突。

3. 倫敦帝國學院

俄亥俄州大學人口統計學家克拉克(Samuel Clark)表示，他密切關注倫敦帝國學院的模型，其呈現出不同情況中大流行病的變化；模型預估到4月底死亡率會再攀升；但因為數據有限與可能出現統計錯誤，模型仍有很大變數。

4. 哥倫比亞大學

此模型預期未來多種可能情況，此模型依據政府與民眾減少社交接觸程度，提供三種輸出結果。模型預估基本上從4月底開始死亡人數會逐漸下降。

5. 麻省理工學院

此模型無長期預估，因為政策尚無定論；目前約估計到6月15日；此模型也預估死亡人數漸減。

安姆赫斯特麻州大學生物統計學家賴克(Nicholas Reich)表示，收集所有模型的數據輸出很重要，因為各種預測充滿不確定性；「如果你單看一種模型，沒辦法看到可能情況的完整變化。」

新冠肺炎 COVID-19 白宮

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