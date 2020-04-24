失業也失醫保 美國醫師為眾多病人推遲看病憂心

新冠病毒大流行迫使全美大封鎖，數以百萬計國人失業，也因此失去工作提供的醫療保險，許多人不得不將必要的診療延後。專家表示，沒有工作卻要維持保險，真的很難；不少醫師表示，已約診的患者紛紛缺席，情況讓人既震驚又擔憂。

明尼蘇達州醫師漢娜·利希辛(Hannah Lichtsinn)表示，「許多患者沒有來看診，有的是因為沒有醫療保險就不做後續診治；情況真的非常糟，我為我的病人害怕，也對我們社會創建的醫療保險制度根本沒有把患者健康放在第一位，感到憤怒。」

南卡羅來納州居民唐娜．茲維格(Donna Zweig)正是因為失業而失去醫療保險，沒辦法繼續就醫的典型案例。

茲維格去年6月從新澤西州搬到南卡羅來納州麥特爾海灘(Myrtle Beach)後，在一家旅館全職擔任食品飲料經理並在大學裡兼職；新冠肺炎大流行，旅館完全做不成生意，只好將她解雇。

茲維格的兩分工作和原定4月1日開始加入的醫療保險，現在全都沒了。

茲維格說，因為自己「付不起」，不得不延後原本正在進行的醫療程序，並決定把她在麥特爾海灘為退休而買的房子賣掉。

歐巴馬政府時代通過的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)，允許失業者特別申請加入州醫療保健制度；儘管計畫內容和費用有別，但許多人有資格獲得補貼；部分被解雇者可加入COBRA計畫，自費購買雇主提供的醫療保險，但這種臨時保費可能很昂貴。

若收入下降到夠低的水平，可以選擇醫療補助計畫(Medicaid)，但各州規定不同。

衛生政策研究人員亞倫·卡羅爾(Aaron Carroll)表示，失業後取得醫療保險的方法很複雜，而且目前許多州顯然已不堪重負。

目前維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)和其他民主黨議員擬提案要求重新開放歐記健保登記，以及擴大各州醫療補助計畫。