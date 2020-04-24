新冠藥物瑞德西韋無效？ WHO報告外洩 藥廠駁：尚無定論

美國吉利德科學公司(Gilead Sciences Inc.)生產用以對抗新冠肺炎，仍在試驗階段的新藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)，在世界衛生組織(WHO)的官網上驚爆不但沒有作用，而且還會增加死亡率，不過吉利德隨即發表聲明，指有關報告是錯誤的。

在中國年初爆發新冠肺炎疫情後，吉利德2月宣布其生產的試驗性藥物「瑞德西韋」有助對抗病毒，並免費提供中國的重症患者臨床試驗使用，由於目前仍沒有疫苗或治療藥物，「瑞德西韋」也就成為了全球對抗新冠肺炎的關注所在。川普總統早前還對這種新藥大加讚許。

然而一份不經意在WTO官網上洩露，之後迅速被刪除的草擬報告，指出「瑞德西韋」不但未能協助中國臨床試驗病患，而且出現明顯副作用，甚至對比沒試驗這種新藥的病患，其死亡率更高。

報告披露的細節很少，但從電腦截圖中發現，參與試驗的共有237名病患，其中158人接受「瑞德西韋」，另外79人接受安慰劑。結果前者死亡率為13.9%，後者死亡率為12.8%，暗示「瑞德西韋」對抗新冠肺炎全盤失敗。

儘管報告很快被刪除，卻已引起各方關注。吉利德公共事務室副總裁丘伊(Sonia Choi)也立即發出聲明，指有關結論是錯誤的，表示由於參與臨床試驗的人數過低，研究已提早結束，故以此發出的對比數據並無意義，研究結果尚無定論。她表示，「瑞德西韋」仍具有潛在的益處，尤其是對確診初期的病患者有好處。

丘伊也對世衛過早發布有關研究信息表示遺憾。

吉利德雖已結束在中國的試驗，但在美國仍在展開「瑞德西韋」第三期研究，結果最快在月底前公布。

有關草擬的研究報告在世衛官網轉瞬即逝，但英國「金融時報」已率先報導出來，受消息影響，吉利德的股價一度下跌超過7%，收盤仍下跌4.3%。

瑞穗(Mizuho)證券分析師賽義德(Salim Syed)在給客戶的報告中，也指有關研究的規模還不算大，試驗得出的統計數據並不完全可靠。