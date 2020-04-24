全球新冠危機中 為何無人指望美國帶頭領導

新冠疫情肆虐，美國多達2600多萬人失業，醫院系統被湧入的病患壓垮，令大西洋對岸的歐洲瞧在眼中難以置信；新冠危機堪稱百餘年來，首次出現的大規模全球危機，卻沒人尋求華盛頓領導，「美國例外論」(American exceptionalism)的政治信仰為之動搖，揭露美國現今的兩大弱點。

「紐約時報」23日報導，牛津大學歐洲史教授艾許(Timothy Garton Ash)表示，新冠疫情下的美國，令他「極度悲傷」。

第二次世界大戰之後幾十年，美國一直扮演特殊角色，它的價值及國力延伸之廣，讓它成為全球領袖，世界榜樣。但今天美國領先的方式大不相同：逾84萬人新冠確診，至少4萬6784人因此喪生，都居全球之冠。

隨著災情展開，川普總統與各州州長不僅為該怎麼辦而吵嘴，還為誰才有權決策而爭辯。川普另鼓動支持者反對自己手下科學幕僚提出來的防疫措施，對疫情及政府因應幾乎每天都提供不實信息，本周還以新冠為由，切斷簽發綠卡，不讓想移民美國的人入美。

設在巴黎的「蒙田研究所」(Institut Montaigne)政治學家莫西(Dominique Mosi)指出，美國對疫情的因應說糟糕還不夠，該說爛得離譜。

莫西指出，新冠疫情把每個社會的優劣點幾乎全曝露出來。中國封鎖武漢，展露出威權的蠻力及壓制資訊。新冠也讓德國的強大集體精神、信任民眾的價值流露無遺，但也揭露德國不願有力地站出來領導歐洲。

而在歐洲人眼裡，新冠疫情踢爆美國兩大交互影響的弱點。其一是川普的領導散漫，不僅貶低專業，還經常拒不聽從自己科學謀士的忠告；第二則是美國公衛系統、社會安全網不夠強大。

莫西指出，美國戰備的對象搞錯了，準備的是另一場九一一事件，來的卻是病毒入侵；這不禁叫人質疑：美國是否哪裡不對勁，前提要務都搞錯了。

川普上任以來，把「美國優先」掛在嘴邊像唸經，輕率撕毀國際協定，願意讓幾十年交情的盟邦陷入險境，歐洲人已經習慣了。但新冠疫情真可謂百餘年來首次全球危機，沒半個國家指望美國帶頭領導。