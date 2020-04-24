新加坡、印尼病例暴增…東南亞恐成下一個疫情熱點

菲律賓23日新增271例新冠肺炎確診、16人不治，累計6981確診、462不治；印尼則新增357例確診、11人死亡，累計7775例確診、647人死亡；馬來西亞則新增71例確診及2人死亡，累計確診5603例、95人死亡。近幾周確診人數的急遽攀升，讓專家日益擔憂東南亞將成為下一個疫情熱點。

CNBC報導，約翰霍普金斯大學的數據顯示，東南亞確診人數中，印尼、菲律賓、馬來西亞及新加坡占了87.9%。

儘管東南亞的確診人數遠低於美國和幾個歐洲國家的幾十萬人，但多項研究顯示，東南亞可能有幾萬人未被檢出確診，原因是部分國家的檢測率低，例如印尼和菲律賓。

同時，新加坡過去兩周的確診案例激增，包括在移工宿舍爆發的群聚感染；星國政府處理疫情的方式一度被各國視為典範。新加坡國際事務院院長戴尚志（Simon Tay）接受CNBC訪問時也表示，星國政府必須迅速採取行動抑制疫情，並提到上述兩國的檢測人數過少。

東南亞各國的新冠肺炎檢測能力差距非常大。根據數據統計網站Worldometer，星國每100萬人有1萬6203人接受檢測，緬甸每100萬人有85人接受檢測。

不過，擁有逾2.7億人的印尼卻只檢測約4.2萬人，相當於每100萬人有154人接受檢測，是全球檢測人數最低的國家之一。