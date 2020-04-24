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全球超過18萬人新冠肺炎死亡 2/3在歐洲
根據官方資料統計，全球已有超過18萬人感染新冠肺炎死亡，其中近三分之二出現在歐洲。世界衛生組織（WHO）表示，新冠病毒將伴隨世人很長一段時間，多數國家目前仍在抗疫初期階段。
中央社引述法新社統計，全球已有超過18萬人染疫不治，其中有逾11萬例在歐洲。美國是死亡人數最多的國家，超過4萬5000人不治，義大利以2萬4459人死亡居次，西班牙2萬2157人、法國2萬1889人喪命，英國有1萬8791人送命。
近半亡者住護理中心
另據香港電台報導，世衛歐洲辦事處指出，當地接近一半新冠病毒死者是護理中心患者，形容情況是難以想像的「人間悲劇」，令人非常憂慮。英國國家統計署表示，近四周內當地有1000多名養老院確診病人死亡，數字上升4倍。全英國約有1.1萬家護理中心容納43萬人，但目前有過半數出現疫情，成為疫情重災區之一。
在西班牙則有約40萬人入住養老院，為防止病毒擴散，院友只能單獨用餐，親友也無法探視，甚至孤單地死去。法國死亡案例中也有逾三分之一發生護理中心。
據報導，辦事處主任說，歐洲部分國家正逐步解除抗疫管制，但必須保持謹慎，強調「自滿」可能是最大敵人，任何限制社交距離的措施，考慮放寬時必須按部就班。早前，世衛總幹事譚德塞表示，雖然大部分西歐國家的疫情回穩，但非洲、中南美洲、東歐等地的疫情處於上升趨勢，需要保持警惕。
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