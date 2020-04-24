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東歐最大修道院爆數十人感染 烏克蘭封鎖城鎮

世界日報 / 編譯中心╱綜合23日電
俄羅斯東正教主教長祈偉義（Patriarch Kirill）呼籲信徒在家禱告，在他宣布之前不要到教堂。圖／法新社資料照
俄羅斯東正教主教長祈偉義（Patriarch Kirill）呼籲信徒在家禱告，在他宣布之前不要到教堂。圖／法新社資料照

東歐最大的東正教修道院驚傳爆發疫情，波恰耶夫修道院位於烏克蘭波恰耶夫鎮上，已有包括牧師在內的數十人感染新冠肺炎，並已有死亡案例。警方目前已阻止人們進出城鎮。這個修道院是最受東正教徒歡迎的朝聖地之一。

環球時報引述BBC報導，波恰耶夫修道院管理層否認疫情，但早在3月下旬，摩爾多瓦總統伊戈爾·多東就表示有到訪的朝聖者感染新冠病毒，上周該鎮更有4名牧師確診。波恰耶夫鎮有8000人口，據信牧師與許多居民有過接觸。

在東正教復活節周末前，地方政府就呼籲波恰耶夫修道院暫時關閉，但仍有數百名信徒無視禁令前來參拜。截至20日，該鎮新增13名患者，還有一名43歲婦女死亡。

波恰耶夫修道院屬於俄羅斯東正教會的烏克蘭分支，每年都有數十萬名朝聖者從波蘭、摩爾多瓦、俄羅斯、白俄羅斯甚至保加利亞前來朝聖，為鎮上許多居民提供工作，因此人們認為地方當局不願向宗教人士施壓。

此前，烏克蘭政府已經封鎖另一個古老的東正教聖地「基輔洞窟修道院」，該院約有150人感染了新冠病毒。

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