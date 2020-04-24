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各國忙抗疫 美批陸持續挑釁

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／廿三日電
美國國務卿龐培歐指中共持續挑釁，向台灣及南海鄰國施加軍事壓力。 （法新社）
美國國務卿龐培歐指中共持續挑釁，向台灣及南海鄰國施加軍事壓力。 （法新社）

美國國務卿龐培歐表示，世界各國專注處理新冠肺炎疫情，中共卻持續挑釁，向台灣及南海鄰國施加軍事壓力。他說，美國強烈反對中國大陸霸凌，呼籲各國共同加入究責中國行列。龐培歐還表示，中共並未及時向世衛組織通報疫情，至今仍不分享手中所有資訊，世衛監管顯然失效。

龐培歐廿二日舉行記者會表示，批評中方持續挑釁，包括北京加大力度侵蝕香港自治，逮捕泛民主派成員；且中共正向台灣及南海鄰國施加軍事壓力，中方日前擊沉一艘越南漁船。他說，「美國強烈反對中國大陸霸凌，呼籲其他國家也加入究責行動」。

龐培歐並指控北京拖延一個月未通報病毒能夠人傳人，直到境內每一省分都傳出病例才通報。他說，雖然北京之後向世衛通報，仍未分享手中所有資訊，而是掩蓋這種疾病的危險程度。中方一向否認處理疫情不當的指控，表示因應這次疫情向來公開透明。

美國密蘇里州檢察長施密特廿一日狀告中共掩蓋疫情，造成該州和民眾經濟損失，要求賠償。美國總統川普被問及此事時表示，「相信這不會是最後一起」。

另外，美國國務院表示，截至廿二日，美國投入三千五百萬美元的緊急資金，協助東協會員國對抗新冠肺炎疫情。美國國際開發總署（USAID）正與東協秘書處合作發展公共衛生緊急情況的協調系統，以回應未來出現的類似情況，包括共同培訓醫師與公衛專家。

新冠肺炎 COVID-19 龐培歐 霸凌 國務院

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