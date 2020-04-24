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澳促G20關活禽市場 籲世衛查病毒源頭
澳洲政府要求廿國集團（G20）國家關閉活禽市場，擔憂這會對人類健康與農業市場構成威脅。澳洲政府廿二日才呼籲國際調查新冠病毒疫情源頭，此舉可能加劇與中國大陸的緊張關係。
路透報導，從中國大陸開始的疫情據信起源於武漢華南海鮮市場。這類活禽市場是大陸民眾日常採買地點，不一定販售野生動物。大陸一月廿三日已暫時禁售野生動物，現在正檢視相關立法，打算永久限制商業野生動物交易。
澳洲農業部長李特普魯德廿三日說，他已經要求廿國集團的政府官員支持關閉活禽市場計畫，「野生活禽市場潛藏風險，對農業和公共衛生構成的風險同樣嚴重。」
美國官員也呼籲關閉亞洲各地的野生活禽市場。亞洲各地的活禽市場販賣蔬菜、海鮮與肉品，有些甚至販售奇珍異獸。
另外，澳洲總理莫里森廿三日說，世界衛生組織（ＷＨＯ）所有會員國應該合作，支持獨立調查新冠病毒源頭和如何擴散。
法國與英國都表示，現在重點是對抗病毒不是追究過錯，中國大陸則指控澳洲國會議員，聽從美國的指示行事。
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