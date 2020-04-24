聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳促G20關活禽市場 籲世衛查病毒源頭

聯合報 / 國際組／綜合報導
澳洲政府要求G20國家關閉活禽市場，並呼籲國際調查新冠病毒疫情源頭。 （新浪網）
澳洲政府要求G20國家關閉活禽市場，並呼籲國際調查新冠病毒疫情源頭。 （新浪網）

澳洲政府要求廿國集團（G20）國家關閉活禽市場，擔憂這會對人類健康與農業市場構成威脅。澳洲政府廿二日才呼籲國際調查新冠病毒疫情源頭，此舉可能加劇與中國大陸的緊張關係。

路透報導，從中國大陸開始的疫情據信起源於武漢華南海鮮市場。這類活禽市場是大陸民眾日常採買地點，不一定販售野生動物。大陸一月廿三日已暫時禁售野生動物，現在正檢視相關立法，打算永久限制商業野生動物交易。

澳洲農業部長李特普魯德廿三日說，他已經要求廿國集團的政府官員支持關閉活禽市場計畫，「野生活禽市場潛藏風險，對農業和公共衛生構成的風險同樣嚴重。」

美國官員也呼籲關閉亞洲各地的野生活禽市場。亞洲各地的活禽市場販賣蔬菜、海鮮與肉品，有些甚至販售奇珍異獸。

另外，澳洲總理莫里森廿三日說，世界衛生組織（ＷＨＯ）所有會員國應該合作，支持獨立調查新冠病毒源頭和如何擴散。

法國與英國都表示，現在重點是對抗病毒不是追究過錯，中國大陸則指控澳洲國會議員，聽從美國的指示行事。

新冠肺炎 COVID-19 澳洲 海鮮 G20 肉品

延伸閱讀

擴大世衛監察員調查權 澳總理：中國有責任支持

活禽市場與人畜共通傳染病有關 美促中永久關閉

澳洲促G20關活禽市場 籲WHO所有成員調查疫情

追究WHO拖延通報疫情 澳洲總理：比照武器調查辦理

相關新聞

譚德塞不辭職 盼美國繼續金援世衛

世界衛生組織廿二日表示，新冠病毒將伴隨世人很長一段時間，多數國家目前仍在抗疫初期階段，若貿然放鬆防疫措施很容易讓疫情再起。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至廿三日全球確診人數已逾兩百六十四萬人，病故人數超過十八萬四千人。

圖表看疫情／新加坡連4天單日確診破千 日本女星染疫亡

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數已突破263萬，逾18.2萬人喪命，致死率約6.9%。

西班牙封城延至5月9日 允許兒童短暫散步

西班牙政府決定將封城措施延長至五月九日，但允許兒童短暫外出散步，為一個多月來首度放寬禁令，父母們紛紛鬆了一口氣。

澳促G20關活禽市場 籲世衛查病毒源頭

澳洲政府要求廿國集團（G20）國家關閉活禽市場，擔憂這會對人類健康與農業市場構成威脅。澳洲政府廿二日才呼籲國際調查新冠病毒疫情源頭，此舉可能加劇與中國大陸的緊張關係。

各國忙抗疫 美批陸持續挑釁

美國國務卿龐培歐表示，世界各國專注處理新冠肺炎疫情，中共卻持續挑釁，向台灣及南海鄰國施加軍事壓力。他說，美國強烈反對中國大陸霸凌，呼籲各國共同加入究責中國行列。龐培歐還表示，中共並未及時向世衛組織通報疫情，至今仍不分享手中所有資訊，世衛監管顯然失效。

挺世衛 大陸再捐9億元

大陸外交部發言人耿爽昨天宣布，大陸將向世界衛生組織再捐款三千萬美元（約新台幣九億元），以支持世界衛生組織開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。

波蘭航空首航台灣 載回自購防疫品

為了防疫需求，波蘭航空公司一架包機前天深夜飛抵桃園機場，昨天傍晚載運約十公噸的防疫物資返回波蘭首都華沙，防疫物資主要是隔離衣等個人防護器材，沒有口罩。波蘭駐台代表處官員由外交部人員陪同，在停機坪見證這項歷史性的包機作業。

歐洲新冠肺炎疫情不止 西班牙新增440死

歐洲武漢肺炎疫情未止息，武漢肺炎累計死亡人數高居全球第3的西班牙過去24小時又增加440死，西班牙國會已同意將封城措施再...

疫情緊張 東京都知事：請市民宅在家

為力阻新冠肺炎疫情擴大，日本政府下令地方首長設法防止民眾湧入超市或商店街。東京都知事小池百合子呼籲市民待在家中，因為未來...

印尼明起暫停國內航空和海運 直到6月上旬

美國CNN報導，印尼交通部發言人阿迪塔‧伊拉瓦帝23日表示，24日起將暫停國內航空至6月1日，海運則是6月8日，但貨物運...

川普宣布中止資助WHO後一周 中國大陸加碼再捐9億

美國CNN報導，中國大陸外交部發言人華春瑩23日推文表示，當局將再捐款3000萬美元（約台幣9億元）支持世界衛生組織（W...

中共外交部發言人：再向世衛追加捐款3000萬美元

中共外交部發言人耿爽在周四（23日）宣布，中共會再追加向世界衛生組織捐款3000萬美元現金，用以支持世衛組織開展抗擊新冠...

熱門新聞

圖表看疫情／新加坡連4天單日確診破千 日本女星染疫亡

【重磅快評】陳時中拆韓國瑜的台 能成就自己多少？

敦睦支隊長陳道輝備詢手機被沒收 李正皓批「公然滅證」

「被不懂海軍的陸軍部長犧牲」前艦隊長替敦睦拔官不平

海軍最終願意配合疫調原因「出爐 」 原來是軍方出面

艦指部證實 陳道輝發簡訊坦承官兵扁桃腺發炎未回報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。