搶當防疫領頭羊 馬達加斯加解藥遭斥

馬達加斯稱找到解藥，遭WHO打臉！為搶當第一個研發出新冠肺炎解藥，馬達加斯加總統拉喬利納日前宣稱已找到病毒解方，表示橘色抗瘧疾成份飲品「可有效防治疫情」，並將廣發給全國人民，遭到WHO打臉。WHO聲明表示，「對抗疫情沒有偏方，不建議使用除了疫苗外的產品來防疫。」

病毒解藥現身？

根據《非洲新聞台》報導，馬達加斯加總統拉喬利納宣稱，將在國內部署新冠肺炎解藥。

影片中，政府官員拿著一瓶橘色飲料宣稱可以治療新冠肺炎，其中包含蒿屬草藥等曾用來對抗瘧疾的成份。由馬達加斯加應用科學研究所及該國研究新冠病毒的團隊所推出的這項解藥，獲得拉喬利納的大力讚賞，他說：「所有的試驗及測試都已經完成，藥物的確能有效減輕新冠肺炎患者的症狀。」

「防疫有機飲能預防感染，但臨床研究也顯示出其在治療方面的效果。」拉喬利納充滿信心表示，該藥物將會開始免費提供給全國校園內的兒童，並以低廉的價格售予民眾。他說：「即便大家不是很看好，但歷史會證明我們是對的，已經有2個確診案例因此被治癒。」

WHO駁斥

據《BBC》報導，WHO世界衛生組織針對此事發出聲明譴責，「我們不建議民眾以任何藥物或偏方治療新冠肺炎。」儘管馬達加斯加還沒有任何死亡案例，確診也僅121例，但該國的醫療系統相當脆弱，人口2700萬人的情況下，只有6台呼吸器。

倫敦大學研究馬達加斯加情勢的克拉斯教授則說，拉喬利納的行為可能危害民眾的生命安全。他說，一些不該服用該飲品的人可能會因此嘗試，「這也將為社會製造一種錯誤的安全感，並使民眾面臨更大的風險。」

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