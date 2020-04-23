護士染疫連續高燒腹瀉 「骨頭像是快斷」以為自己快死了

美國肯塔基州一名43歲護士哈珀爾（Meghan Harpole）於3月26日出現感染新冠肺炎症狀，連續高燒、劇烈咳嗽和腹瀉讓她意識模糊，她表示這些症狀讓她痛苦到像是「骨頭要斷了」，她甚至以為自己將就此死去，所幸雖然她染感至今已經超過兩週，但情況逐漸好轉。

根據「Louisville Courier Journal」22日報導，哈珀爾在急診室中擔任助理護理長，她在3月26日出現症狀，隔天發覺自己手臂沈重，抬都抬不起來，並且感到非常疲憊，隨後確診感染。

之後哈珀爾陸續出現高燒、腹瀉和劇烈咳嗽等症狀，有一次還咳到嘔吐導致脫水，甚至被自己的痰嗆到，痛苦不堪讓她表示，「我的身體受到如此嚴重的傷害，感覺好像我的骨頭好像快斷了，我以為我要死了」。

哈珀爾的病情原本一度好轉，但沒想到在4月12日復活節的周末卻又惡化，她看見脈搏監測器上的數字顯示氧氣值下降到87％，體內氧氣嚴重不足，讓她害怕地表示，「突然之間，我開始想到我照顧的患者和新聞中病患插管的樣子，天哪，我也許做不到，我可能會裝上呼吸機，也可能幾個星期都不能見到兒子」。

事後哈珀爾到急診室就醫，經過X光片發現肺部已有部分出現肺炎症狀，但她不放心讓出現疑似新冠肺炎症狀的兒子獨自在家，於是在醫師的同意之下，她帶著氧氣筒、呼吸器材和抗生素回家。

目前哈珀爾雖尚未痊癒，但情況已經逐漸好轉，她坦言曾在9個州擔任護士，職涯超過21年，從未擔心過在工作時要如何保護自己，直到染上新冠病毒，才讓她開始憂慮這種病毒是否會造成長期的影響，「我會得哮喘嗎？我會呼吸困難嗎？我的免疫系統會降低嗎？但沒有人對這種病毒有足夠的了解，無法知道」。