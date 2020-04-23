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南非疫情升溫 部署7萬軍人封城

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
南非疫情嚴重，讓總統增派7萬名軍隊上街維持封城禁令。（Photo by U.S. ARMY AFRICA PUBLIC AFFAIRS）
南非疫情嚴重，讓總統增派7萬名軍隊上街維持封城禁令。（Photo by U.S. ARMY AFRICA PUBLIC AFFAIRS）

南非疫情狀況嚴重，警察無法有效封城，總統乾脆出動軍隊！南非總統拉瑪佛沙近日宣布，由於警察違反禁令、封城效率不彰，將派遣7萬名軍隊執行封城政策，民眾在封城期間不能外出，而且禁止販賣酒精與香菸，違者將面對嚴厲刑罰。南非目前是非洲疫情第二嚴重的國家，我國在南非設有外館，外交部長吳釗燮23日接受質詢時表示，會隨時關注南非疫情。

禁售酒精香菸

根據《英國廣播電台》報導，南非總統拉瑪佛沙近日宣布，因為國內疫情已達3465人確診、58人死亡，將加強封城的力道，派遣7萬名軍隊上街執法，如果民眾因非必要外出被抓到的話，將面臨巨額罰款與多年徒刑。南非雖然從3月27日就宣布禁令，但禁令成效不彰，這也讓總統希望加強執法強度。

根據《CNN》報導，除了不能外出的禁令之外，菸、酒也停止販售，反而讓一些警察因為囤積酒精被捕，相較於各國將酒精視為戰略防疫物資，南非則是少數禁止販售酒精的國家（其他還有墨西哥、泰國），南非政府的理由則認為，酒精會降低人體免疫系統，所以疫情期間不准賣。

我關切外館人員安危

《衛報》提到，南非除了需要擔心境內疫情外，境內小國賴索托的首相近日也派兵上街維穩，由於怕該國動亂影響到南非，南非政府還要幫忙首相塔巴內跟反對黨、政府（行政沒有完全支持總統）等勢力進行調停。

我國邦交國史瓦帝尼位於南非境內，而我國除了史瓦帝尼、奈及利亞外，南非也設有辦事處，因此我國邦交國與外館人員的安危也成為外界關注的焦點。外交部長吳釗燮23日接受立委質詢時表示，都有密切注意我國外館人員的安危，未來也將會援助史瓦帝尼口罩等醫療物資。

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南非 新冠肺炎 COVID-19

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