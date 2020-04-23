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疫情也有人受益？街友免費住三星飯店「真是太奢華了」

聯合新聞網 / 綜合報導
位於日內瓦市中心的三星飯店Bel Esperance。圖取自飯店官網
位於日內瓦市中心的三星飯店Bel Esperance。圖取自飯店官網

由於新冠肺炎疫情，加上封城和禁足令，旅遊飯店業大受打擊。瑞士一間三星級飯店釋出幾十間房，提供難民和無家可歸的女性孩童暫住，有些人一輩子沒住過這麼好的房子，感嘆真是太奢華了。

Daily Times報導，受到疫情影響，位於日內瓦市中心的三星飯店Bel Esperance上個月面臨大量退訂潮。這家飯店是由基督教組織救世軍所經營，在此同時教會在為市內上千名遊民尋找庇護所，飯店業者決定要把其33間房捐出，讓瑞士無家可歸的婦孺進住，以躲避新冠肺炎疫情。

16歲的阿爾及利亞非法移民拉馬尼（Sofiane Rahmani）接受訪問表示，這幾年他流連於街頭和收容所，作夢都沒想到竟然有機會住進這麼奢華的飯店，有自己的房間、個人衛浴設備和免費三餐。

拉馬尼說，他三年前從阿爾及利亞搭船到西班牙，開始在巴黎街頭流浪，上個月才來到日內瓦；入住三星飯店大讚「這是真正的奢華」，完全不用煩惱食物和睡覺的問題，即使感冒了也不用太擔心，「我真希望能在這裡一輩子」。

飯店經理表示為此做了些許更動，例如將公共用餐區清空，提供口罩和消毒劑，室內也移除了部分設備，例如平板電腦和咖啡機，但床舖、寢具、電視和wifi仍保留，他強調舒適程度一如以往。

經理表示，提供遊民居住的政策並不會影響到日後生意，相反地有些熟客獲知這項消息後，還寫信來讚許他們，並主動詢問是否可給予協助。

在日內瓦包括救世軍和其他組織，長期提供數個床位作為街友的緊急庇護所，但從來沒有提供過24小時的住宿服務。

救世軍夜間庇護所計畫負責人Valerie Spagna表示，這些街友在這裡可以完全放鬆，好好照顧自己，終於能過一點像正常人的生活。但令人擔憂的是，這些人只能待到6月1日，當他們離開這裡回歸現實，這是相當痛苦的過程。

瑞士至今已有2.8萬人確診新冠肺炎、超過1100人死亡。瑞士三月上旬實施封城令，取消所有公共活動，餐廳和店家也都關閉。

新冠肺炎 COVID-19

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