新冠重症病情發展 病毒分佈圖助判斷

觀察新冠病毒分佈在體內的位置，可助醫生判別病情！新冠肺炎的重症狀感染者與無症狀感染者的病毒量幾乎同等，導致醫生無跡可尋，不知如何判定患者病情是否會好轉。但日前一份報告顯示，重症感染者病毒停留肺部的位置較深且時間更長，可作為醫生未來診斷依據。

重症病毒分佈廣

根據《CNN》報導，雖然新冠病毒無症狀感染者與一般感染者的病毒總量幾乎相同，但日前一份報告指出，重症者體內病毒停留在呼吸系統相對深處，且時間可長達3週。

另外，中國浙江一所醫院的研究團隊發現，重症患者體內的病毒與輕病或無症狀感染者最大的差別，是會依附在肺部深處及糞便等更加隱密的地方。研究團隊採集96名痊癒的患者喉嚨、鼻腔、糞便及尿液等處的黏液檢測，發現「病毒在越虛弱的人排泄物中存活越久，且難以發現。」

經過更深一步的研究，發現身體越虛弱的新冠肺炎病患相較於一般的患者，呼吸道深處中的病毒量更高。總的來說，病患的身體條件越差，病毒的分佈狀況就愈多變，醫生能夠根據此情況觀察病毒分佈的位置，判斷患者的身體是否有在好轉，另一方面，也可看出患者是否還會造成他人病毒感染的風險。

病毒受賀爾蒙影響

據《BioReports》報導，報告也確切指出，「病毒停留的中位數約為18天，且病毒停留在男人體內的平均時間遠高於女人。」

針對此現象該報告補充，病毒停留的長短，除了男女兩者間免疫系統的差異，還受到賀爾蒙高低影響。這份受到其他專家檢視過的論文已刊登在《英國醫學期刊》。

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