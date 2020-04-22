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德國批准首個新冠疫苗項目進行臨床試驗

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）德國主管疫苗研究工作的保羅埃裡希研究所（PEI）首次批准了一種抗擊新冠病毒的疫苗試劑進行臨床試驗。該機構在周三舉行的新聞發布會上宣布，位於美因茨的Biontech公司獲准就疫苗試劑進行臨床試驗。據該公司表示，將會在大約200名志願者身上進行疫苗的接種試驗工作。

「在人體上進行疫苗臨床試驗，是我們在為德國民眾乃至更多人群提供預防新冠病毒（Covid-19）的安全有效疫苗的道路上至關重要的裡程碑」，保羅埃裡希研究所的聲明表示。該機構通過對疫苗試劑的潛在效應和風險進行仔細評估之後，做出了批准臨床試驗的決定。

Biontech公司在新冠疫苗研制過程中和制藥公司Pfizer進行了合作。

在第一階段和第二階段臨床研究中，主要任務是全面測試疫苗成分對於人體的可耐受性和安全性。Biontech研發的疫苗在種類上屬於基因疫苗。這類疫苗中包含病原體的基因信息，誘導宿主產生對該抗原蛋白的免疫應答，以達到預防和治療疾病的目的。據德新社報道，該公司過去主要是專注於研發治療癌症的免疫療法。

在新冠疫情爆發之後，根據研發類制藥企業聯合會發布的數據，全球至少有80個新冠疫苗研發項目正在進行之中。中國和美國已經有四種疫苗進入了臨床試驗階段。

保羅埃裡希研究所所長西楚特克（Klaus Cichutek）表示，今年內預計會有一共四種疫苗進入臨床試驗。不過他認為，在年底之前是不太可能有面對廣大民眾的疫苗獲批進入應用的。

雨涵/苗子（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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