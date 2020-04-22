新冠肺炎「群體免疫」再惹爭論 有專家稱或對印度等國家有效

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續期間，英國政府顧問之前公開提到的「群體免疫論」，引起無數批評。不過，最新又有專家認為，對於資源匱乏的發展中國家來說，這未尚不是一種解決方案。各地有關「群體免疫論」的爭議仍然持續。

彭博社4月22日報道，新冠肺炎帶來死亡風險，「群體免疫論」在英國遭拋棄，但在一些較貧窮但國民年輕的國家如印度，「群體免疫」受到吹捧。

報導提到，有一班來自美國普林斯頓大學（Princeton University）與「疾病動態、經濟和政策中心」（CDDEP）的專家認為，印度不成比例的年輕人口會面臨更低的住院和死亡風險，是有可能成功實施該策略的地方。「疾病動態、經濟和政策中心」是一個以新德里及華盛頓為基地的公共衛生組織。

生活環境擁擠

為何在發展中國家，有人會考慮「群體免疫」策略？有些專家認為，與大多數隔離及封鎖措施相比，群體免疫可讓大多數人口透過感染後康復而獲得對該病毒的抗體，從而減輕經濟損失及痛苦。他們認為，較貧窮的發展中國家的生活條件擁擠，難以好像先進經濟體一樣採取封鎖措施。這些國家無法實施社會疏離，同時缺乏檢測工具，所以可能需要採取不同的抗疫方法。

人口比例異於歐美

印度著名流行病學家Jayaprakash Muliyil則指出，沒有國家能承受長期的封鎖措施，至少在像印度這些國家如是。他認為，若能夠達到一定程度的群體免疫，同時不讓老年人受感染，當群體免疫達到足夠的數量時，疫情就會停止爆發，老年人亦會很安全。

普林斯頓大學與「疾病動態、經濟和政策中心」的專家隊伍又稱，印度人口中93.5％的年齡小於65歲，因此當地死亡率及病毒傳播應該少於意大利等歐洲國家。他們相信，若允許該病毒在未來7個月以受控方式傳播，在11月該國就會有60％人口免疫，從而制止疫情。

這班專家甚至建議當地取消嚴格封鎖禁令，讓大多數60歲以下人口恢復正常生活，同時禁止大型聚會、鼓勵社會疏離及要求民眾戴口罩。

冒險的「群體免疫」

但「群體免疫」這種甚具風險的做法，也引來當地不少專家持相反意見，印度媒體《Telangana Today》報道，「群體免疫」的概念在近數個月受到關注，但部分專家認為群體免疫的作用存疑，並認為這是一項冒險策略，他們認為，群體免疫會令印度面臨醫療體系爆煲問題，也會讓人民疏於注重衛生。

有專家也擔心，印度空氣污染嚴重，或已經損害年輕人健康，意味新冠肺炎的死亡率可能高於預期。

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文章授權轉載自《香港01》