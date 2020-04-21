新冠病毒不可測 專家憂第二波疫情恐更嚴重

新冠肺炎第一波疫情還未結束，專家就在擔心第二波可能有更多人死亡，或多人遭無症狀感染，達到集體免疫。不過要預測未來走向，仍有許多關鍵資訊還不明確。

目前還無法得知，康復的新冠肺炎病患是否免疫？免疫時間多久？新冠病毒是否會像流感和感冒一樣，在天氣較冷的月份捲土重來，夏天疫情再趨緩，疫情是否因天氣而變。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)監督疫苗研發的生物評估與研究主任馬克斯(Peter Marks)就警告：「除非有疫苗，否則出現第二波和第三波疫情不是不可能。」

有可能重複感染嗎？

新冠肺炎由於是新疾病，尚未有康復者的免疫紀錄。但鑑於同為冠狀病毒的SARS和MERS，預估康復者將在一段時間內免疫，包括無症狀感染者。

但目前美國國內檢驗能量有限，無法得知免疫民眾的比率；就算不是終身免疫，病毒可能受限太多人曾染病，而無法找到新的宿主。

哈佛大學公共衛生學院流行病學教授李畢希奇(Marc Lipsitch)表示：「甚至可能在疫苗問世前，就先群體免疫了。」

馬友診所(Mayo Clinic)傳染病專家波蘭(Gregory Poland)則說：「第一波疫情不嚴重的地方，可能遭受第二波疫情重創。」

新冠病毒夏天會消失嗎？

如果和流感一樣在10至5月爆發，10、11月疫情達高峰，夏天可能轉移至南半球，再回到北半球。若呈類似趨勢，冬天醫院將不堪負荷。因此大量的檢驗和感染源追蹤是必備的；只要有人曾接觸感染源，就必須隔離至少14天。

以美國目前的檢測能量，何時恢復正常生活還言之過早。但全民保持警覺性，第二波嚴重性應可小於首波。各州陸續放寬限制，將是流行病學家的觀察重點。

專家也指出，效法亞洲國家在學校和公司測量體溫，將有助減緩疫情。 哈佛公衛教授布倫(Barry Bloom)說：「這不是最準確的檢測，但這讓民眾警覺他們有義務，不將病毒傳感給別人。」

不過專家也警告，新冠病毒傳染性強，只要一鬆懈就可能再次爆發。哈佛流行病學教授哈納吉（William Hanage）說：「沒有人可以斷定疫情已經明朗。」