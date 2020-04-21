出院住同一隔離酒店 3康復者48小時內竟然都死了

紐約市三名新冠肺炎確診患者出院後住進隔離酒店，但48小時內於曼哈頓中城同一酒店死亡；警方正調查此案，但也表示三人均在就診出院後的隔離觀察期間死亡，但尚無法確認死因是否與新冠肺炎的併發症有關。

紐約市消防局20日表示，他們18日接到兩起通報，都是發生在曼哈頓中城希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)的緊急醫療事件，19日又接獲一起同一地點的通報，三起事件中的隔離病患均是現場宣布死亡。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)20日表示，這三人均為新冠患者，在醫院接受治療後緩解出院，一人來自布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)，一人來自布碌崙(布魯克林)瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，另一人則屬於哈林醫療中心(Harlem Hospital )，正對這三人的離世展開全面調查。

紐約市警方表示，這三人的年齡在42至70歲之間，都是男性，18日發現死於酒店房間內的兩名死者分別為42歲和70歲，19日被發現的另一死者64歲。

市警方稱，該酒店與市緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)簽訂長期合同，為出院後的確診患者提供住宿，搬到酒店的人不再需要住院治療，但須每天通過電話接受健康檢查。

白思豪上周才宣布提供市內1萬1000個酒店房間供那些出院病人以及隔離者暫住；他表示，目前不清楚三人的死是否與新冠肺炎有關，但法醫會盡快對死因做出判斷。

「謹慎起見，紐約市將增派更多醫務人員及各方人力。」白思豪說，「即使患者已經出院，也要加強跟蹤隨訪核對，謹防悲劇重演」。