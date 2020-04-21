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無症狀比率高 重啟美國經濟每天須檢測2000萬筆

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
專家指出，如果要完全重開美國經濟，至少要做到每天進行2000萬筆病毒檢測。 美聯社
專家指出，如果要完全重開美國經濟，至少要做到每天進行2000萬筆病毒檢測。 美聯社

沒發燒、沒咳嗽，身體狀況一切良好，是否代表在這波疫情當中，並未受到新型冠狀病毒影響？流行病學專家指出，越來越多實例顯示，許多民眾其實感染了病毒，或者曾經感染病毒但自行痊癒，但由於毫無任何症狀，因此毫不自知。

來自經濟學、社會科學以及法界、倫理道德研究等領域，超過45名專家聯名發表報告指出，如果要完全重開美國經濟，至少要做到每天進行2000萬筆病毒檢測。

鼻腔檢測恐失準 確診統計有誤差

全球新冠病毒確診已近250萬例，哈佛大學公共衛生學院流行病學專家米納(Michael Mina)指出，由於無症狀患者的比率可能遠超出原本預期，因此對於感染案例的統計數字，恐怕存在嚴重誤差。

新冠病毒確診病患中，有些出現類似輕度流感或中度流感的症狀，並不需要住院治療；但近來越來越多實例顯示，不少人雖然感染新冠病毒，卻因為毫無任何症狀，渾然不覺。

紐約長老教會艾倫醫院(New York-Presbyterian Allen Hospital)及哥倫比亞大學厄文醫學中心(Irving Medical Center)今年3月至4月間對215名產婦進行病毒檢測。結果顯示有33人確診，其中29入在入院生產時並無任何染疫徵狀。

美軍無症狀比率 可能高達70%

雖然聯邦疾病防治中心(CDC)表示，新冠患者當中約有25%為無症狀案例，但參謀首長聯席會議副主席海登(John Hyten)則說，光是以美軍現役人員來看，無症狀案例的比率可能就高達70%。

美聯社報導，鼻腔病毒檢測也可能有失準風險，容易造成疫情掌控疏漏，如果患者鼻腔當中病毒數量較少，檢測時可能因此沒有偵測到病毒的存在，檢測結果雖為陰性，但實際上是有感染病毒的。

目前美國做不到大規模檢測

米納指出，如果極高比率的民眾都是無症狀患者，代表著很多民眾都已接觸過病毒，或許社區抗疫政策也可因此略為放寬，但民眾是否已經對病毒有抵抗力，則要透過大規模抗體檢測來驗證，「現階段我們還達不到那樣的程度。」

另一名哈佛教授艾倫(Danielle Allen)主筆名為「對抗疫情復甦地圖」(Roadmap to Pandemic Resilience)的報告在20日公布。來自不同領域的專家在報告中指出，如果要在安全前提下結束居家避疫命令，就必須做到檢測、追蹤、隔離患者等整合措施；如果要重新開啟美國經濟，則要做到每天進行2000萬筆病毒檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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