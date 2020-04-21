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疫情失守誰負責？ 世衛：從未隱瞞美國  

德國之聲 / 德國之聲

世界衛生組織20日表示，從一開始就已經提出警告，從未向華盛頓任何隱瞞關於這種致命的大流行病的消息。

世衛秘書長譚德塞說，美國政府借調到世界衛生組織日內瓦總部，意味著世衛沒有任何事情隱瞞華府。 他表示，從美國疾病管制中心（CDC）借調到世衛的人員共有15位，他們都被指派專門與世衛合作對抗新冠疫情：「美國疾病管制中心借調人員的存在，意味著我們從一開始就沒有隱瞞美國任何事情。 」

目前，美國是被疫情沖擊最嚴重的國家，有超過4萬人因新冠肺炎死亡。 美國總統特朗普處理疫情的方式遭到批評，他轉而把矛頭指向世衛。

疫情最早報告來自武漢

先前，美國譴責世衛過度偏袒中國而忽略台灣發出的警告。譚德塞堅稱當時組織已經察覺到武漢的情況，而台灣的信件只是在尋求進一步消息。

譚德塞說：「需要澄清的是，第一封郵件並非來自台灣。當時許多其他國家也正在要求我們說明。第一份報告來自武漢。 」

他也延續先前的說詞，稱台灣信件並沒有提到人傳人的警告。

他也另外解釋道，非典型肺炎的群發病例並不罕見，在任何一個年份裡，世界各地都有數以百萬計的非典型肺炎病例。

紐約居民擬對世衛提告

紐約是美國最早爆發新冠疫情的地區之一。紐約郊區威斯特徹斯特郡的三名居民向聯邦法院提出集體訴訟，指控世衛對疫情處理不當，包括太晚宣布「大流行」、防疫指引不足、對會員國如何實施旅行禁令和如何合作對抗疫情等方面都做得不夠好，對該郡75.6萬名居民造成「無法量化的傷害」。該集體訴訟要求不定數的損害賠償。

專家認為這起訴訟無法成案，因為美國法律在這方面給予世衛免責權，而該訴訟也並未具體說明世衛組織為什麼需要為這些個人的損失負起法律責任。

張慈/李澄欣（路透社、美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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