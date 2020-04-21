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問G20適合取代WHO嗎？ 網嘆：這關鍵不排除都沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為3月26日20國集團領導人舉行的視頻會議，討論COVID-19冠狀病毒的問題。圖右下為中國國家主席習近平。法新社
圖為3月26日20國集團領導人舉行的視頻會議，討論COVID-19冠狀病毒的問題。圖右下為中國國家主席習近平。法新社

日前20國集團（G20）各國衛生部長舉行視訊會議後聲明，坦承新冠肺炎疫情肆虐下，凸顯衛生體系暴露出的弱點，導致全球易受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和其他傳統病衝擊。有網友好奇，此次WHO失能，美國總統川普已下令停止資助，認為G20是個適合取代WHO的新選項，詢問其他網友的看法？

一名網友在《PTT Gossiping》版以「G20檢討衛生體系弱點～G20能取代WHO？」為題PO文，認為WHO的選舉制度有問題，非洲會員國53張選票受到銀彈攻勢、道德崩落，選出不適當的昏庸總幹事，威脅全世界人類健康福祉，而且目前美國總統川普已下令停止資金援助。認為「G20」是個適合取代WHO的白色巨塔新選項，優勢點在於「資金夠，集合20個新興中產經濟體與安理會五強，排除大部分窮國被利用來做不當政治操作，且「G20」也有非洲代表南非，足以代表非洲人民的聲音」，建議美歐應「另起爐灶」─期許G20撥亂反正。

G20能不能取代WHO？引發熱烈討論，但眾人指出一個關鍵「沒有把中國排除都沒有用」、「聯合國一樣問題」、「中國本來就在G20」、「中國與非洲國家另組G54對抗G20怎麼辦？」、「而且G54境內的病毒更多，病毒可不受國界阻擋，通行無阻」、「哪裡來的妄想認為工業國開經濟會議能取代衛生會議」。

根據維基百科資料，20國團體（G20）是一個國際經濟合作壇，於1999年12月於德國柏林成立，由7國集團（加拿大、美國、英國、法國、德國、義大利、日本），金磚5國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非），7個重要經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印度尼西亞、澳大利亞），以及歐洲聯盟組成。按照慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行列席該組織的會議。

新冠肺炎 COVID-19 譚德塞 G20

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