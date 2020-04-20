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南韓確診降到個位數！ 放寬宗教集會等防疫限制

世界日報 / 編譯中心╱綜合19日店
韓放寬防疫限制準備恢復日常。 歐新社
韓放寬防疫限制準備恢復日常。 歐新社

南韓政府決定延長保持社交距離措施至5月5日，但將放寬部分限制，包括取消對宗教等四大人員密集場所的「暫停營運」強烈建議、允許足球賽等室外體育賽事在無觀眾情形下舉辦、允許必要的資格考試和招聘活動，以及感染風險較低的戶外山林園區恢復營運等。

南韓總理丁世均說，如果能在該期間內維持目前的防控水平，將從5月6日起轉入「生活防疫階段」，意指允許重新開放經濟活動，同時在日常生活中實行消毒準則，避免病毒擴散。目前南韓各級學校仍全面停課，政府正考慮視疫情狀況，逐步讓學校恢復上學。

南韓19日新增八例新冠病毒病例，是2月18日來單日通報新增病例首度降到個位數。目前累計確診共1萬661例，234人病故。

不過，韓聯社報導，南韓「復陽」者已達179人，占8042名痊癒患者的2.2％。疾病管理本部表示，20多歲患者占「復陽」病例的22.9％，為最多數；其次是50多歲患者，另有5例為10歲以下兒童。衛生當局表示，現在還不能斷定「復陽」病例是否有感染力，正在持續監控。

日本1萬797例 超過南韓

日本至19日累計確診達1萬797例、236死，超過南韓病例。東京疫情未見趨緩，今天新增107例，累計總病例數已達3082例。

讀賣新聞、時事通信社報導，厚生勞動省18日公布，政府向國民派發的布口罩中，逾1900個有混入毛髮或有污漬等問題，甚至有人投訴在口罩發現昆蟲。當局將為受影響民眾替換，暫未接獲因口罩出現健康問題的報告。

另外，發給療養設施及全國中小學的1930萬片布口罩中，也傳出有混入毛髮及有昆蟲的案例。當局已要求生產商出貨前加強檢查。

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